Календар риболова на серпень 2024: найвдаліші дні, щоб закинути вудочки

Тепле серпневе сонечко, прохолода від водойми й вудочка в руках — чи можна вигадати кращий відпочинок влітку? Та й днів гарної риболовлі набралося чимало. Немає часу сидіти вдома, поки проходять останні в цьому році літні дні, треба ловити емоції та гарний настрій! Тому запрошуємо на риболовлю, а наш календар риболова на серпень 2024 допоможе вибрати вдалий день.

Календар риболова на серпень 2024: найвдаліші дні для кльову

Гарний кльов у серпні чекатиме на тебе більшу частину місяця. А от невдалих днів буде суттєво менше. Це чудовий привід влаштувати відпочинок біля озера чи річки, а разом з тим спробувати свої сили у рибальстві.

Але додатково рекомендуємо слідкувати за погодними умовами, адже в дуже спекотний день риба клює гірше, ніж у прохолодний.

Найкращий кльов: 8-14, 26-29 серпня;

Хороший кльов: 1, 7, 15-17, 23-25, 30-31 серпня;

Поганий кльов: 2-3, 5-6, 18, 20-22 серпня;

Дуже поганий кльов: 4, 19 серпня.

Яка риба клює у серпні

Серпень — щедрий на вилов місяць, а у водах на рибалок чекає краснопірка, карась, лящ, сом, судак, окунь, плотва і щука.

Варто готувати вудочки рано вранці, пізно ввечері й вночі, а обирати для цього похмурі та навіть дощові дні. В умовах спеки верхні шари води сильно прогріваються, тому риба спускатиметься на глибші ділянки, щоб залишатися в прохолоді.

Вилов у прибережній зоні недалеко від рослинності принесе найбільший успіх. Для кльову краще обирати як тваринні, так і рослинні приманки.

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