Мужественно борются за будущее — принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили поддержку Украине

Королевская семья как правило держит нейтралитет и не позволяет себе высказываться по поводу политических событий.

Однако принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон открыто заявили о своей поддержке Украине и президенту Владимиру Зеленскому в войне с Россией.

— В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать их надежду и оптимизм по поводу будущего Украины.

Сегодня мы вместе с президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее, — написали герцог и герцогиня Кембриджские в Twitter.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future ???????? W & C