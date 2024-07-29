На какой руке носят обручальное кольцо — символ вечной любви и преданности

Обычай при женитьбе обмениваться обручальными кольцами, происходит еще с далеких времен. Обручальное кольцо — символ любви и символ создания новой семьи. Читай, на какой руке носят обручальные кольца в Украине, и почему обручальные кольца одевают на безымянный палец — в материале.

На каком пальце носят обручальное кольцо

Безымянный палец — традиционный для ношения обручального кольца. В восточной культуре безымянный палец — это место прохождения “артерии любви”, которая связана с сердцем.

По славянскому обычаю каждый палец на руке отвечает конкретному члену семьи. Большой палец символизировал родителей, указательный — братьев и сестер, средний — самого человека, безымянный — жену или мужа, а мизинец — детей.

На какой руке носят обручальное кольцо

Выбор руки для кольца в основном зависит от вероисповедания.

Православные в основном носят его на правой руке, а католики — на левой, хотя есть и исключения. Но есть страны, где до женитьбы кольца носят на одной руке, а после женитьбы — на другой.

В православии правая сторона тела человека отвечает за благосостояние и развитие. Правой рукой совершают крестное знамение, благословляют.

В католицизме место этого символического украшения отведено на безымянном пальце левой руки. Это связано с тем, что левая рука находится поближе к сердцу, а безымянный палец обычно ассоциируется с ним. Хотя католики часто носят два таких аксессуара на левой руке, один символизирует помолвку, а другой — женитьбу.

Протестанты носят украшение так же, как и католики.

Исламу обмен украшениями не присущ, ведь считается, что это западная традиция. В большинстве случаев носят украшения только женщины. Мужчины, в виде исключения, могут носить только серебряные. Если говорить о том, на какой руке, то это все зависит от желания обручённых.

Во время еврейской свадебной церемонии жених надевает невесте обручальное кольцо на указательный палец правой руки, а после свадьбы кто-то носит обручальное кольцо на правой руке, а кто-то — на левой. Преимущественно это решают вместе или каждый самостоятельно.

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На какой руке носят обручальное кольцо женщины и мужчины

Армяне-христиане, полагая, что через левую руку течет энергия любви, носят обручальные аксессуары именно на этой руке. Эту традицию поддерживают кубинцы, мексиканцы, французы, турки, японцы, канадцы и жители Южно-Африканских республик.

В Шри-Ланке представители мужского пола одевают символические украшения на правую руку, а женщины — на левую.

В Китае женщина, как хранительница домашнего очага, носит обручальное кольцо на правой руке, а мужчина — на левой.

На правой руке обручальное кольцо носят в Австрии, Болгарии, Македонии, Чили, Дании, Грузии, Греции, Литве, Индии, Германии, Венгрии, Норвегии, Бельгии, Польше, Венесуэле, Колумбии, на Кубе.

На левой руке — в Бразилии, Австралии, Чехии, Ботсване, Египте, Японии, Новой Зеландии, Франции, Иране, Ирландии, Канаде, Мексике, Словакии, Хорватии, Румынии, Словении, Турции, США, Великобритании, Италии, Испании.

На какой руке носят обручальное кольцо в Украине

В Украине традиционно принято носить обручальные кольца на правой руке, ведь подавляющее большинство наших граждан — православные.

По традиции во время венчальной церемонии молодожены обмениваются кольцами, одевая их друг другу на безымянный палец правой руки как символ верности в союзе.

Как мы уже писали, правой рукой верующие совершают праведные действия с точки зрения церкви: благословляют, крестятся. Также православные люди считают, что за правым плечом стоит ангел-хранитель. Поэтому, надевая кольцо на правую руку, молодожены заручаются поддержкой высших сил.

Надеемся, информация была для тебя познавательной и поучительной.

А как тайно определить размер кольца, чтобы сделать предложение — читай в нашем материале.

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