На якій руці носять обручку — символ вічного кохання та відданості

Звичай під час одруження обмінюватись обручками, походить ще з далеких часів. Обручка — символ кохання та створення нової сім’ї. Читай, на якій руці носять обручки в Україні та чому їх надівають на безіменний палець — у матеріалі.

На якому пальці носять обручку

Безіменний палець — традиційний для носіння обручки. У східній культурі безіменний палець — це місце проходження “артерії любові”, яка пов’язана з серцем.

За слов’янським звичаєм кожен палець на руці відповідає конкретному члену родини. Великий палець символізував батьків, вказівний — братів і сестер, середній — саму людину, безіменний — дружину чи чоловіка, а мізинець — дітей.

На якій руці носять обручку

Вибір руки для обручки переважно залежить від віросповідання.

Православні переважно носять її на правій руці, а католики — на лівій, хоча існують винятки. Але є країни, де до одруження кільця носять на одній руці, а після одруження — на іншій.

У православ’ї права сторона тіла людини відповідає за добробут і розвиток. Правою рукою здійснюють хресне знамення, благословляють.

У католицизмі місце цього символічної прикраси відведено на безіменному пальці лівої руки. Це пов’язано з тим, що ліва рука розташована ближче до серця, а безіменний палець зазвичай асоціюється з ним. Хоча католики часто носять два таких аксесуари на лівій руці, один символізує заручини, а інший — одруження.

Протестанти носять прикрасу так само як і католики.

Ісламу обмін прикрасами не притаманний, адже вважається, що це західна традиція. У більшості випадків носіння прикрас притаманне тільки жінкам. Чоловіки переважно їх не носять, як виняток можуть носити тільки срібні. Якщо говорити про те, на якій руці, то це залежить від бажання одружених.

Під час єврейської весільної церемонії наречений надіває нареченій обручку на вказівний палець правої руки, а після весілля хтось носить обручку на правій руці, а хтось — на лівій. Переважно це вирішують разом, або кожен самостійно.

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На якій руці носять обручку жінки й чоловіки

Вірмени-християни, вважаючи, що через ліву руку тече енергія любові, носять заручні аксесуари саме на цій руці. Цю традицію підтримують кубинці, мексиканці, французи, турки, японці, канадці й жителі Південно-Африканських республік.

У Шрі-Ланці представники чоловічої статі надівають символічні прикраси на праву руку, а жінки — на ліву.

У Китаї жінка, як берегиня домашнього вогнища, носить обручку на правій руці, а чоловік — на лівій.

На правій руці обручку носять в Австрії, Болгарії, Македонії, Чилі, Данії, Грузії, Греції, Литві, Індії, Німеччині, Угорщині, Норвегії, Бельгії, Польщі, Венесуелі, Колумбії, на Кубі.

На лівій руці — у Бразилії, Австралії, Чехії, Ботсвані, Єгипті, Японії, Нової Зеландії, Франції, Ірані, Ірландії, Канаді, Мексиці, Словаччині, Хорватії, Румунії, Словенії, Туреччини, США, Великій Британії, Італії, Іспанії.

На якій руці носять обручку в Україні

В Україні традиційно заведено носити обручки на правій руці, адже переважна більшість наших громадян — православні.

За традицією під час вінчальної церемонії молодята обмінюються обручками, надіваючи їх одне одному на безіменний палець правої руки як символ вірності в союзі.

Як вже згадувалося, правою рукою віряни здійснюють праведні дії з погляду церкви: благословляють, хрестяться. Також православні люди вважають, що за правим плечем стоїть ангел-охоронець. Тому, надіваючи каблучку на праву руку, молодята заручаються підтримкою вищих сил.

Сподіваємось, інформація була для тебе пізнавальною і повчальною.

А як таємно визначити розмір каблучки, щоб зробити пропозицію — читай у нашому матеріалі.

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