Як дізнатися розмір каблучки: найпростіші методи зробити сюрприз

Каблучки для заручин, обручки або просто декоративні моделі — при виборі кожної з цих прикрас потрібно обов’язково знати її точний розмір.

Каблучка, яка підібрана за розміром, буде мати максимально гарний вигляд, її буде комфортно носити навіть щодня. Про прості методи, як визначити розмір каблучки — читай у нашому матеріалі.

Існують деякі особливості, які необхідно враховувати, як при визначенні свого розміру, так і, безпосередньо, при виборі каблучок. У яких випадках краще відкласти вибір прикраси:

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людина подолала тривалий авіапереліт;

вранці або відразу після пробудження;

відразу після занять спортом або прийняття ванни чи душу;

у занадто спекотну погоду;

при підвищеній температурі тіла або під час менструації.

Якщо трапилося, що каблучка була куплена не за розміром, її можна буде підігнати під необхідні параметри, але не більше ніж на один розмір. Однак зробити це можна буде тільки з гладкими каблучками. Прикраси з декоративними елементами й розсипом каменів не піддаються коригуванню.

Як визначити свій розмір каблучки

Для того щоб визначити розмір жіночої або чоловічої каблучки в домашніх умовах, потрібно виміряти внутрішній діаметр прикраси лінійкою або сантиметровою стрічкою. Отримане значення в міліметрах і буде твоїм розміром. Наприклад, якщо діаметр каблучки 21 мм, відповідно її розмір — 21. Також можна просто обвести виріб по внутрішньому контуру, а потім виміряти намальований діаметр кола.

Обмотати палець ниткою або папером. Відзначити місце, де з’єднуються нитка чи папір. Потім виміряти відрізок лінійкою, а отриманий результат поділити на 3,14 — це і буде твій розмір. Якщо число виходить між двох розмірів — рекомендуємо вибирати більше значення. Наприклад, виміряний відрізок має довжину 53 мм. Для того щоб з’ясувати розмір, ділимо 53 на 3,14 й отримуємо 16,8. І це означає, що нам необхідна каблучка 17 розміру.

Розмір можна визначити за таблицею розмірів.

Слід сказати, що ні один зі способів не гарантує 100% результату. Найточніший метод — визначення розміру пальцеміром у ювелірів чи в ювелірному магазині.

Залежно від обставин, ширина пальців у чоловіків і жінок може змінюватися протягом дня в середньому на 0,5 розміру. Середина дня — найбільш сприятливий період для вимірювання, оскільки саме у цей період людина знаходиться на піку активності й баланс рідини в її організмі оптимальний.

А як таємно визначити розмір каблучки

Як дізнатися розмір каблучки так, щоб не зіпсувати сюрприз?

Прекрасний спосіб не помилитися і таки дізнатися розмір каблучки коханої — таємно взяти у неї прикрасу, яку вона носить. Цей спосіб хороший, якщо твоя дівчина взагалі носить персні. Але обов’язково прослідкуй, на який палець одягає прикрасу кохана. Якщо виявиться, що на середній або вказівний, прикрасу для заручин треба брати на розмір менше. Якщо боїшся, що партнерка виявить зникнення прикраси — є інший спосіб. Коли коханої не буде поряд, візьми її прикрасу і відмалюй її за контуром зсередини на папері. Також допоможе дізнатися розмір каблучки таблиця розмірів. Можна приміряти каблучку коханої на свій палець і зробити на ньому помітку. А в ювелірному магазині вже підібрати прикрасу відповідно до помітки. Можна залучити хитрість. Ти можеш при нагоді почати розмову про делікатність руки коханої й попросити приміряти її каблучку на свою руку, при цьому спитавши ніби ненароком, який же у неї розмір. Ще варіант — домовитись з подругою коханої, щоб вона дізналась розмір каблучок, які та носить. Але це спрацьовує тоді, коли ти впевнений, що подруга не видасть твоєї таємниці. Запропонуй партнерці заради розваги пройти тест на сумісність, який побачив у журналі або в інтернеті. Став їй питання з анкети й завбачливо впиши в них питання про розмір пальця. А відповіді на тест завчасно продумай. Але ця гра можлива тільки в розмові, якщо ви не поряд. Це може бути при спілкуванні телефоном, адже в іншому випадку уявний тест не спрацює.

Сподіваємось, наші підказки допоможуть тобі непомітно визначити розмір каблучки та зробити сюрприз для коханої людини.

Розмір визначено, тепер залишається придбати сам сюрприз. Тож тримай нашу підказку, яку вибирати каблучку.

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