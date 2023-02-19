Вибираємо золоті каблучки разом: на що звернути увагу

Існує особлива категорія прикрас, яка надзвичайно популярна і ніколи не виходить із моди. Йдеться про золоті каблучки. Їх носять жінки та чоловіки різного віку, незалежно від рівня доходу та соціального статусу.
Золоте кільце часто буває єдиним ювелірним виробом у чоловіка, якщо маються на увазі обручки. Найбільший асортимент подібних прикрас за вигідними цінами представлений в ювелірних магазинах Золотий Вік.
Сучасним модницям часто доводиться стикатися з проблемою вибору, оскільки асортимент прикрас на палець сьогодні справді величезний. Вибираючи золоте кільце, дотримуйтесь таких принципів:
Перейдемо до глибшого вивчення питання, адже золоті каблучки діляться на безліч категорій. Перерахуємо найпопулярніші з них:
Вибір залежатиме від ваших уподобань, але пам’ятайте, що надто яскраві та красиві прикраси зазвичай одягають на свята чи вечірки. Повсякденні аксесуари в ідеалі не повинні бути надто химерними, але вирішувати вам.
До речі, якщо в тебе є прикраси й ти сумніваєшся, чи справді вони золоті — це можна легко перевірити. Адже про якість і справжність може сказати не лише ювелір, а й сам метал. Раніше ми розповідали, як перевірити золото в домашніх умовах.
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