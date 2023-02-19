Вибираємо золоті каблучки разом: на що звернути увагу

Існує особлива категорія прикрас, яка надзвичайно популярна і ніколи не виходить із моди. Йдеться про золоті каблучки. Їх носять жінки та чоловіки різного віку, незалежно від рівня доходу та соціального статусу.

Золоте кільце часто буває єдиним ювелірним виробом у чоловіка, якщо маються на увазі обручки. Найбільший асортимент подібних прикрас за вигідними цінами представлений в ювелірних магазинах Золотий Вік.

Як правильно вибирати золоті каблучки?

Сучасним модницям часто доводиться стикатися з проблемою вибору, оскільки асортимент прикрас на палець сьогодні справді величезний. Вибираючи золоте кільце, дотримуйтесь таких принципів:

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Воно має бути відповідним за розміром і загалом зручним. В іншому випадку аксесуар може зісковзувати з пальця, або навпаки сильно здавлювати його. Воно має вам подобатися. Враховувати модні тенденції сьогодні можна і потрібно, але насамперед орієнтуйтесь на свою інтуїцію та особисті уподобання. Подумайте, де і за яких обставин будете його носити. Повсякденні, вечірні та обручки — це принципово різні поняття. Воно має бути гарним. Залишмо надто лаконічні та стримані кільця чоловікам. Питання ціни. Будьте готові, що моделі з діамантами та іншими розкішними каменями можуть виявитися не по кишені. Але це зовсім не трагедія, тому що багато бюджетних варіантів теж мають чудовий вигляд.

Класифікація золотих каблучок

Перейдемо до глибшого вивчення питання, адже золоті каблучки діляться на безліч категорій. Перерахуємо найпопулярніші з них:

обручки — найчастіше це класичні гладкі вироби;

солітери — з одним великим діамантом;

гало — з великим каменем, оточеним дрібнішими;

коктейльні — яскраві та помітні прикраси для вечірок, свят;

з двома каменями;

доріжки — з діамантовим розсипом по всьому діаметру зовнішньої поверхні;

корони — виглядають як мініатюрні пародії на головні убори монархів;

вензелі — з плавними, хвилястими, гармонійними лініями;

багатошарові — золоті кільця з кількох переплетених обідків;

фалангові – для різних фаланг пальця;

безрозмірні — незамкнуті моделі для будь-яких розмірів пальців;

з підвісками прикрашаються додатковим декором, підібраним самостійно.

Вибір залежатиме від ваших уподобань, але пам’ятайте, що надто яскраві та красиві прикраси зазвичай одягають на свята чи вечірки. Повсякденні аксесуари в ідеалі не повинні бути надто химерними, але вирішувати вам.

До речі, якщо в тебе є прикраси й ти сумніваєшся, чи справді вони золоті — це можна легко перевірити. Адже про якість і справжність може сказати не лише ювелір, а й сам метал. Раніше ми розповідали, як перевірити золото в домашніх умовах.

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