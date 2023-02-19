Выбираем золотые кольца вместе: на что обратить внимание

Существует особая категория украшений, которая чрезвычайно популярна и никогда не выходит из моды. Речь идет о золотых кольцах. Их носят женщины и мужчины разных возрастов, независимо от уровня дохода и социального статуса.

Золотое кольцо часто бывает единственным ювелирным изделием у мужчины, если имеется в виду обручальный аксессуар. Самый большой ассортимент подобных украшений по выгодным ценам представлен в ювелирных магазинах Золотой Век.

Как правильно выбирать золотые кольца?

Современным модницам часто приходится сталкиваться с проблемой выбора, поскольку ассортимент украшений на палец сегодня воистину огромен. Выбирая золотое кольцо, придерживайтесь таких принципов:

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Оно должно быть подходящим по размеру и в целом удобным. В противном случае аксессуар может соскальзывать с пальца, или наоборот сильно сдавливать его. Оно должно нравиться вам. Учитывать модные тенденции сегодня можно и нужно, но в первую очередь ориентируйтесь на свою интуицию и личные предпочтения. Подумайте, где и при каких обстоятельствах будете его носить. Повседневные, вечерние и обручальные золотые кольца — это принципиально разные понятия. Оно должно быть красивым. Давайте оставим слишком лаконичные и сдержанные кольца мужчинам. Вопрос цены. Будьте готовы, что модели с бриллиантами и другими роскошными камнями могут оказаться не по карману. Но это вовсе не трагедия, потому что многие бюджетные варианты тоже выглядят чудесно.

Классификация золотых колец

Перейдем к более глубокому изучению вопроса, ведь золотые кольца делятся на множество категорий. Перечислим самые популярные из них:

обручальные — чаще всего это классические гладкие изделия;

солитеры — с одним большим бриллиантом;

гало — с большим камнем, окруженным более мелкими;

коктейльные — яркие и заметные украшения для вечеринок, праздников;

с двумя камнями;

дорожки — с бриллиантовой россыпью по всему диаметру внешней поверхности;

короны — выглядят как миниатюрные пародии на головные уборы монархов;

вензели — с плавными, волнистыми, гармоничными линиями;

многослойные — золотые кольца из нескольких переплетенных ободков;

фаланговые — для разных фаланг пальца;

безразмерные — незамкнутые модели для любых размеров пальцев;

с подвесками — украшаются дополнительным декором, подобранным самостоятельно.

Выбор будет зависеть от ваших предпочтений, но помните, что слишком яркие и красивые украшения обычно одевают на праздники или вечеринки. Повседневные аксессуары в идеале не должны быть слишком вычурными, но решать вам.

Кстати, если у тебя есть украшения и ты сомневаешься, действительно ли они золотые — можно легко проверить. Ведь о качестве и подлинности может сказать не только ювелир, но и сам металл. Раньше мы рассказывали, как проверить золото в домашних условиях.

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