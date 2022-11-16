Хорошая подделка или дорогой металл: как проверить золото на подлинность

Если у тебя есть украшения и ты сомневаешься, действительно ли они золотые — это легко проверить. Ведь о качестве и подлинности может сказать не только ювелир, но и сам металл. В нашем материале ты узнаешь, как проверить золото в домашних условиях.
Если на твоем золотом украшении не видно пробы (должно быть от 375 до 999), можно узнать, действительно ли оно соответствует твоим догадкам. Кстати, чем выше проба — тем меньше примесей в сплаве металлов.
Рассмотреть пробу можно с помощью увеличительного стекла или камеры телефона. Проверить золото на подлинность можно несколькими способами.
Но если ты боишься рисковать любимым украшением, лучше всего обратиться за помощью к ювелирам. А во избежание подделок всегда проси подтверждение у продавцов и покупай в известных сетях, которые ценят свою репутацию.
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