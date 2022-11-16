Хорошая подделка или дорогой металл: как проверить золото на подлинность

Если у тебя есть украшения и ты сомневаешься, действительно ли они золотые — это легко проверить. Ведь о качестве и подлинности может сказать не только ювелир, но и сам металл. В нашем материале ты узнаешь, как проверить золото в домашних условиях.

Как проверить золото в домашних условиях — простые способы

Если на твоем золотом украшении не видно пробы (должно быть от 375 до 999), можно узнать, действительно ли оно соответствует твоим догадкам. Кстати, чем выше проба — тем меньше примесей в сплаве металлов.

Рассмотреть пробу можно с помощью увеличительного стекла или камеры телефона. Проверить золото на подлинность можно несколькими способами.

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Проверка золота на запах — нужно потереть украшение в руках и понюхать. Если чувствуется запах металла — скорее всего, это не чистое золото, а сплав. Ведь у золота нет выраженного запаха.

нужно потереть украшение в руках и понюхать. Если чувствуется запах металла скорее всего, это не чистое золото, а сплав. Ведь у золота нет выраженного запаха. Проверка золота магнитом — еще один простой способ. Для этого достаточно поднести магнит к изделию. Если украшение примагничивается — это тоже не золото.

— еще один простой способ. Для этого достаточно поднести магнит к изделию. Если украшение примагничивается это тоже не золото. Проверка с помощью уксуса — используй этот способ, если не боишься испортить украшение. Нужно залить изделие из золота уксусом и подождать 15 минут. Если оно потемнело — перед тобой ненастоящее золото.

Как проверить золото йодом — для этого нужно протереть изделие спиртом и подождать, пока высохнет, а затем капнуть йод. Через несколько минут, если изделие не золотое, оно изменит цвет.

для этого нужно протереть изделие спиртом и подождать, пока высохнет, а затем капнуть йод. Через несколько минут, если изделие не золотое, оно изменит цвет. Нашатырный спирт — с помощью нашатырного спирта также можно проверить золото на подлинность. Для этого нужно смочить ватную палочку в спирте и провести по внутренней части изделия. Если палочка и украшение не изменили цвет — перед тобой настоящее золото.

Но если ты боишься рисковать любимым украшением, лучше всего обратиться за помощью к ювелирам. А во избежание подделок всегда проси подтверждение у продавцов и покупай в известных сетях, которые ценят свою репутацию.

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