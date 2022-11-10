Утеха для родителей или опасность для малышей? Когда и как прокалывать ушки ребенку

Некоторые родители с самого рождения своей дочери мечтают о том, чтобы на ее ушках красовалась хорошая пара сережек. Но когда лучше это сделать, чтобы не навредить крохе?

Врач-педиатр Наталья Терещенко объяснила, в каком возрасте можно прокалывать уши ребенку, как ухаживать за местом пирсинга и что делать в случае осложнений.

Когда можно прокалывать уши ребенку

В целом врачи не имеют четкой позиции относительно того, с какого возраста можно прокалывать ушки детям. Косметологи позволяют делать пирсинг в любом возрасте.

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Главное — чтобы прокол был выполнен осторожно с соблюдением всех правил. В таком случае риск возникновения нежелательных реакций на пирсинг сводится к минимуму вне зависимости от возраста малыша.

Однако большинство медиков отмечают, что новорожденные сверхчувствительны к воздействию внешней среды, поэтому советуют избегать пирсинга до трехмесячного возраста.

В медицинской литературе можно найти и запрет на пирсинг до трех лет. Ведь именно к этому времени у ребенка формируется хрящевая ткань уха.

Отложите пирсинг, пока ваш ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы самостоятельно ухаживать за местом прокола — такого мнения придерживается Американская академия педиатрии (AAP).

Но в этом случае выбор остается за родителями.

Пирсинг для детей

Если же ты все-таки хочешь сделать пирсинг для своего ребенка, то лучшее время для этого — весна или осень.

Летом риск инфицирования ранки увеличивается из-за жаркой погоды, грязных рук от игры с песком, купания в водоемах и т.д. А зимой ребенок может травмировать ушко одеждой, в частности шапкой, свитером или шарфом.

Пирсинг должен проводить только профессионал: врач, медсестра или опытный техник с соблюдением всех правил безопасности.

Лучше отдавать предпочтение одномоментному проколу и вставке серьги в ухо. Ведь дополнительное зондирование увеличивает вероятность инфицирования ранки.

Что касается выбора самих сережек, то изделия из золота имеют наименьший риск возникновения аллергической реакции и воспаления по сравнению с серебром или никелем.

Как ухаживать за местом прокола

После пирсинга место прокола следует обрабатывать спиртом или мазью с антибиотиком два раза в день в течение нескольких дней. Это уменьшит шансы инфицирования ушка и ускорит процесс заживления.

Серьги нельзя снимать еще в течение четырех – шести недель, но их нужно осторожно прокручивать каждый день.

Также регулярно проверяй, надежно ли застегнуты и закреплены серьги на ушах ребенка.

Когда обращаться к врачу

Признаками инфицирования места прокола могут быть:

боль;

отек и покраснение;

желтые гнойные выделения;

жжение или зуд;

неприятный запах;

общее недомогание, болезненность.

Если у ребенка после пирсинга есть хоть один из этих симптомов, нужно немедленно обратиться к врачу.

Возможные осложнения после пирсинга

В некоторых случаях пирсинг может иметь осложнения:

возникновение рубцов и келоидов; травмы (случайное или умышленное выдергивание сережек, повреждение при падении или во время занятий спортом); аспирация ювелирными изделиями (риск заглатывания сережек остается высоким независимо от возраста ребенка); аллергия или контактный аллергический дерматит; инфекция в месте прокола, в том числе возможно заражение вирусом гепатита В или С.

Часто во время пирсинга дети плачут от страха и боли. Важно уметь их поддержать в таком новом для них опыте. Однако некоторые родители только больше доводят своих малышей до истерики, сами того не понимая.

Читай фразы, которые точно не помогут успокоить ребенка.

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