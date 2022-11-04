Боюсь причинить ребенку вред: что такое ОКР и почему не стоит этого стесняться

“Я спрятала все кабели, шнуры, потому что боюсь, что могу задушить своего ребенка. Но я люблю его больше всего на свете и понимаю, что никогда этого бы не сделала”, — написала молодая мама психиатру Надь Беате. А она, как опытный врач, объясняет: это послеродовое ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство.

Кто-то боится, что выбросит ребенка из коляски, а кто-то признается: может причинить вред ножом или чем-то острым. И всем этим женщинам ужасно стыдно и страшно от таких своих мыслей.

Что такое ОКР?

Это распространенное и длительное расстройство, которое характеризуется неконтролируемыми, повторяющимися мыслями (обсессии), которые могут заставить человека совершать повторяющиеся действия (компульсии).

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Какие бывают мысли/образы при послеродовом ОКР:

ужасные, навязчивые мысли о том, чтобы убить ножом или задушить ребенка;

навязчивые мысли о том, как женщина бросает ребенка или выбрасывает его из окна;

мысли о случайном, неумышленном нанесении любого вреда ребенку.

Как могут выглядеть компульсии при таком ОКР:

Попытки спрятать или выбросить ножи, ножницы, веревки или другие предметы, которыми гипотетически можно нанести вред ребенку.

Постоянная потребность, чтобы кто-то из взрослых был рядом, страх оставаться с ребенком один на один.

Потребность получить подтверждение у членов семьи, что ребенку не был причинен вред.

Избегание новостей, фильмов, любой информации, содержащей жестокое обращение с детьми.

— Вы редко от кого об этом услышите или прочтете, потому что большинство женщин, страдающих от этих невыносимых навязчивых мыслей, делают это наедине с собой, — объясняет Надь Беата.

Таким матерям невероятно страшно от этих мыслей и образов, они боятся ими делиться, рассказывать, чтобы их “не закрыли в психиатрию”, не сказали, что они безумны. Они перестают нормально спать, есть, проводить время с ребенком и в целом наслаждаться материнством. Стыд и страх осуждения лишают их шанса получить своевременную помощь.

Они на 100% осознают, что в реальности ничего бы такого не совершили, но эти мысли не дают покоя.

Если ты столкнулась с такой проблемой — ищи человека, с которым можешь с этим поделиться и попросить о помощи. Обращайся к психологу и/или психиатру и знай, что с этим можно справиться.

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