Боюся заподіяти дитині шкоду: що таке ОКР та чому не варто цього соромитися

“Я поховала всі кабелі, шнурки, бо боюся, що можу задушити свою дитину. Але ж я люблю її понад усе на світі й розумію, що ніколи цього б не зробила”, — написала молода матуся психіатрині Надь Беаті. А вона, як досвідчена лікарка, пояснює: це післяпологовий ОКР — обсесивно-компульсивний розлад.
Хтось боїться, що викине дитину з візка, а хтось зізнається: може заподіювати шкоду ножем або чимось гострим. І всім цим жінкам страшенно соромно та лячно від таких думок.
Це поширений та тривалий розлад, що характеризується неконтрольованими, повторюваними думками (обсесії), які можуть змусити людину здійснювати повторювані дії (компульсії).
— Ви рідко від кого про це почуєте чи прочитаєте, тому що більшість жінок, які страждають від цих нестерпних нав’язливих думок, роблять це наодинці, — пояснює Надь Беата.
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Таким матерям невимовно страшно від цих думок та образів, і вони бояться ними ділитися, розповідати, щоб їх “не закрили в психіатрію”, не сказали, що вони божевільні. Вони перестають нормально спати, їсти, проводити час з дитиною і в цілому насолоджуватися материнством. Сором та страх осуду позбавляють їх шансу вчасно отримати допомогу.
Вони на 100% усвідомлюють, що в реальності нічого б такого не скоїли, але ці думки не дають спокою.
Вони на 100% усвідомлюють, що в реальності нічого б такого не скоїли, але ці думки не дають спокою.
Якщо ти зіткнулася з такою проблемою — шукай людину, з якою можеш з цим поділитися і попросити про допомогу. Звертайся до психолога та/або психіатра та знай, що цьому можна дати раду.
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