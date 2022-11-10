Утіха для батьків чи небезпека для малюків? Коли та як проколювати вушка дитині

Деякі батьки з самого народження своєї доньки мріють про те, щоб на її вушках красувалась гарна пара сережок. Але коли краще це зробити, щоб не нашкодити крихітці?

Лікарка-педіатр Наталя Терещенко пояснила, у якому віці можна проколювати вуха дитині, як доглядати за місцем пірсингу та що робити у разі ускладнень.

Коли можна проколювати вуха дитині

Загалом лікарі не мають чіткої позиції щодо того, з якого віку можна проколювати вушка дітям. Косметологи дозволяють робити пірсинг у будь-якому віці.

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Головне — щоб прокол був виконаний обережно з дотриманням усіх правил. У такому випадку ризик виникнення небажаних реакцій на пірсинг зводиться до мінімуму незалежно від віку малюка.

Утім більшість медиків зазначають, що новонароджені надчутливі до впливу зовнішнього середовища, тож радять уникати пірсингу до тримісячного віку.

У медичній літературі можна знайти й заборону робити пірсинг до трьох років. Адже саме до цього часу в дитини ще формується хрящова тканина вуха.

Відкладіть пірсинг, поки ваша дитина не стане достатньо дорослою, щоб самостійно доглядати за місцем проколу, — такої думки дотримується Американська академія педіатрії (AAP).

Але в цьому випадку вибір залишається за батьками.

Пірсинг для дітей

Якщо ж ти все-таки хочеш зробити пірсинг для своєї дитини, то найкращий час для цього — весна або осінь.

Улітку ризик інфікування ранки збільшується через жарку погоду, брудні руки від гри з піском, купання у водоймах тощо. А взимку дитина може травмувати вушко одягом, зокрема шапкою, светром чи шарфом.

Пірсинг має робити тільки професіонал: лікар, медсестра або досвідчений технік з дотриманням всіх правил безпеки.

Краще віддавати перевагу одномоментному проколу, коли сережку одразу вставляють у вухо. Адже додаткове зондування збільшує ймовірність інфікування ранки.

Що ж до вибору самих сережок, то вироби з золота мають найменший ризик виникнення алергічної реакції та запалення, якщо порівнювати з прикрасами зі срібла чи нікелю.

Як доглядати за місцем проколу

Після пірсингу місце проколу потрібно обробляти спиртом або маззю з антибіотиком двічі на день протягом кількох днів. Це зменшить шанси інфікування вушка та прискорить процес загоєння.

Сережки не можна знімати ще протягом чотирьох – шести тижнів, але їх потрібно обережно прокручувати щодня.

Також регулярно перевіряй, чи надійно застібнуті та закріплені сережки на вухах дитини.

Коли звертатись до лікаря

Ознаками інфікування місця проколу можуть бути:

біль;

набряк та почервоніння;

жовті гнійні виділення;

печіння або свербіж;

неприємний запах;

загальне нездужання, хворобливість.

Якщо в дитини після пірсингу є хоч один із цих симптомів, потрібно негайно звернутись до лікаря.

Можливі ускладнення після пірсингу

У деяких випадках пірсинг може мати ускладнення:

виникнення рубців та келоїдів; травми (випадкове чи навмисне висмикування сережок, пошкодження через падіння або під час занять спортом); аспірація ювелірними виробами (ризик заковтування сережок залишається високим, незалежно від віку дитини); алергія чи контактний алергічний дерматит; інфекція в місці проколу, зокрема можливе зараження вірусом гепатиту В чи С.

Часто під час пірсингу діти плачуть від страху та болю. Важливо вміти їх підтримати в такому новому для них досвіді. Однак деякі батьки лише більше доводять своїх малят до істерики, самі того не розуміючи.

Читай фрази, які точно не допоможуть заспокоїти дитину.

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