Батьківство

Утіха для батьків чи небезпека для малюків? Коли та як проколювати вушка дитині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 11:00
Коли проколювати дитині вушка - відповідає педіатр
Фото: Pexels

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