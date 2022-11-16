Гарна підробка чи дорогий метал: як перевірити золото на справжність

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 22:00
Як перевірити золото в домашніх умовах — прості способи
Фото: Pexels

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