Гарна підробка чи дорогий метал: як перевірити золото на справжність

Якщо в тебе є прикраси і ти сумніваєшся, чи справді вони золоті — це можна легко перевірити. Адже про якість і справжність може сказати не лише ювелір, а й сам метал. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як перевірити золото в домашніх умовах.
Якщо на твоїй золотій прикрасі не видно пробу (має бути від 375 до 999), можна дізнатись, чи справді вона відповідає твоїм здогадкам. До речі, чим вища проба — тим менше домішок у сплаві металів.
Роздивитись пробу можна за допомогою збільшувального скла або камери на телефоні. Перевірити золото на справжність можна декількома способами.
Але якщо ти боїшся ризикувати улюбленою прикрасою, найкраще звернутися за допомогою до ювелірів. А щоб уникнути підробок, завжди проси підтвердження в продавців і купуй у відомих мережах, які цінують свою репутацію.
Раніше ми розповідали, коли та як проколювати вушка дитині.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!