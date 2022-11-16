Гарна підробка чи дорогий метал: як перевірити золото на справжність

Якщо в тебе є прикраси і ти сумніваєшся, чи справді вони золоті — це можна легко перевірити. Адже про якість і справжність може сказати не лише ювелір, а й сам метал. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як перевірити золото в домашніх умовах.

Як перевірити золото в домашніх умовах — прості способи

Якщо на твоїй золотій прикрасі не видно пробу (має бути від 375 до 999), можна дізнатись, чи справді вона відповідає твоїм здогадкам. До речі, чим вища проба — тим менше домішок у сплаві металів.

Роздивитись пробу можна за допомогою збільшувального скла або камери на телефоні. Перевірити золото на справжність можна декількома способами.

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Перевірка золота на запах — потрібно потерти прикрасу в руках і понюхати. Якщо ти відчуваєш запах металу — найімовірніше, це не чисте золото, а сплав. Адже золото не має вираженого запаху.

— потрібно потерти прикрасу в руках і понюхати. Якщо ти відчуваєш запах металу — найімовірніше, це не чисте золото, а сплав. Адже золото не має вираженого запаху. Перевірка золота магнітом — ще один простий спосіб. Для цього достатньо піднести магніт до виробу. Якщо прикраса примагнічується — це також не золото.

— ще один простий спосіб. Для цього достатньо піднести магніт до виробу. Якщо прикраса примагнічується — це також не золото. Перевірка за допомогою оцту — використай цей спосіб, якщо не боїшся зіпсувати прикрасу. Потрібно залити виріб із золота оцтом і зачекати 15 хвилин. Якщо виріб потемнів — перед тобою несправжнє золото.

Як перевірити золото йодом — для цього потрібно протерти виріб спиртом і зачекати, доки висохне, а потім крапнути йод. За кілька хвилин, якщо виріб не золотий, він змінить колір.

— для цього потрібно протерти виріб спиртом і зачекати, доки висохне, а потім крапнути йод. За кілька хвилин, якщо виріб не золотий, він змінить колір. Нашатирний спирт — за допомогою нашатирного спирту також можна перевірити золото на справжність. Для цього потрібно змочити ватяну паличку у спирті й провести нею по внутрішній частині виробу. Якщо паличка і прикраса не змінили колір — перед тобою справжнє золото.

Але якщо ти боїшся ризикувати улюбленою прикрасою, найкраще звернутися за допомогою до ювелірів. А щоб уникнути підробок, завжди проси підтвердження в продавців і купуй у відомих мережах, які цінують свою репутацію.

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