Не могу и не хочу! Егор Крутоголов о помощи ВСУ и переходе на украинский язык

Юмор во время войны нужен для поддержания морального духа и настроения как наших воинов на передовой, так и всех украинцев, считает художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов.

С начала полномасштабного российского вторжения он вместе с коллегами активно помогает Вооруженным силам Украины, а также родному Николаеву.

Для военных за свой счет покупают, ремонтируют и отправляют микроавтобусы и пикапы. Также собирают средства на оборудование, которое поможет глушить русские беспилотники над городом кораблей.

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Юмористы мечтают после победы проехаться по всем городам нашего государства и показать новое Дизель Шоу, которое теперь будет только украинским.

Ну, что, украинцы, что, казаки, готовы к бою? — Готовы!

Этот выпуск Дизель Шоу записали за день до начала полномасштабной войны. Шутки из уст героя Крутоголова — казацкого полковника звучали как пророчество.

Не ослабла ли ваша казацкая сила? — Нет! — Есть ли у нас союзники? — Есть! Британцы прислали деньги, оружие и умелых воинов. — Боже, храни королеву!

О помощи ВСУ

Отремонтированные, иногда брендированные “бандеромобили” коллег-юмористов со Львова команда передает воинам. Уже отправили два автовоза с микроавтобусами и пикапами, собирают третий.

Сначала я думал: да, может, не надо этим заниматься. Но когда мы увидели, что люди продолжают делиться даже последним ради благого дела — ты снова чувствуешь, какая мы все-таки крутая нация.

— Ибо если бы мы такими не были, нас бы эта орда снесла очень быстро.

С первого дня полномасштабной войны Егор Крутоголов перешел на украинский. Теперь и главное юмористическое шоу страны будет на государственном языке.

Я не могу, я не хочу говорить по-русски. Сейчас русский — это язык моего врага. Вся эта культура, все эти Достоевские, Толстые и Пушкины, они не смогли сохранить эту нацию от нападения на своих соседей.

Юмористы признаются, что хотят поднять дух и увидеть улыбки наших людей и ждут момента, когда поедут, будут обниматься, плакать, смеяться и мечтать о том, какая будет Украина.

Ранее мы рассказывали, что делает Анджелина Джоли во Львове.