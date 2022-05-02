Не можу і не хочу! Єгор Крутоголов про допомогу ЗСУ та перехід на українську мову

Гумор під час війни потрібен для підтримання морального духу та настрою як наших воїнів на передовій, так і усіх українців, вважає художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов.

Від початку повномасштабного російського вторгнення він разом з колегами активно допомагає Збройним силам України, а також рідному Миколаєву.

Для військових власним коштом купують, ремонтують та відправляють мікроавтобуси та пікапи. А також збирають гроші на обладнання, яке допоможе глушити російські безпілотники над містом кораблів.

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Гумористи мріють після перемоги проїхатися усіма містами нашої держави і показати нове Дизель Шоу, яке тепер буде лише українською.

Ну, що, українці, що, козаки, готові до бою? — Готові!

Цей випуск Дизель Шоу записали за день до початку повномасштабної війни. Жарти з вуст героя Крутоголова — козацького полковника звучали наче пророцтво.

Чи не послабла ваша козацька сила? — Ні! — А чи є у нас союзники? — Є. Британці прислали гроші, зброю та вояків справніх. — Боже, борони королеву!

Про допомогу ЗСУ

Відремонтовані, іноді брендовані “бандеромобілі” колег-гумористів зі Львова команда передає воїнам. Вже відправили два автовози з мікроавтобусами й пікапами, збирають третій.

Спочатку я думав: та може, не треба цим займатися. Але коли ми побачили, що люди продовжують ділитися навіть останнім задля благого діла — ти знов відчуваєш, яка ми все ж таки крута нація.

— Бо якби ми такими не були, нас би ця орда знесла дуже швидко.

З першого дня повномасштабної війни Єгор Крутоголов перейшов на українську. Тепер і головне гумористичне шоу країни буде державною мовою.

Я не можу, я не хочу розмовляти російською.

— Зараз російська — це мова мого ворога. Вся ця культура, всі ці Достоєвські, Толстиє і Пушкіни, вони не змогли зберегти цю націю від нападу на своїх сусідів.

Гумористи зізнаються, що хочуть підняти дух та побачити посмішки наших людей та чекають моменту, коли поїдуть, будуть обійматися, плакати, сміятися і мріяти про те, якою буде Україна.

Раніше ми розповідали, що робить Анджеліна Джолі у Львові.