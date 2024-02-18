Обрезка смородины весной: правила для идеального ухода

Смородина — это витаминная бомба, которая необходима в рационе каждой семьи для укрепления организма, повышения иммунитета и борьбы с инфекционными и простудными заболеваниями. Многие ее сажают с целью получения урожая целебных ягод, из которых можно сделать варенье, желе, соусы, компоты. Листья используют для консервирования и заваривания ароматного полезного чая.

Чтобы получить хороший урожай, нужно соблюдать условия ухода за кустами. Читай, как правильно обрезать смородину весной и когда это делать — в нашем материале.

Весна — идеальное время для обрезки растения. Нужно успеть провести обрезку до того, как распустятся почки и начнется активное пробуждение. Слишком рано не желательно обрезать. Необходимо дождаться стойкого потепления, когда термометр перестанет показывать ноль градусов.

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Результаты своевременной обрезки смородины весной:

омоложение кроны и продление срока жизни куста;

благодаря беспрепятственному доступу солнечных лучей к веткам формируются качественные, богатые витаминами ягоды;

приток питательных веществ к плодовым ветвям;

профилактика заболеваний; вследствие солнечного прогрева и проветривания;

доступ ко всем веткам при сборе урожая и проведении обработки от вредителей.

Полезные советы:

Обрезка смородины начинается с подбора инструмента и их дезинфекции. Секатор и садовая пилка должны быть хорошо заточены. Все поврежденные вредителями побеги или отжившие ветки нужно обрезать на уровне почвы или чуть ниже и тут же сжечь. Оставленные высокие пеньки очень быстро загнивают и превращаются в питомник для всевозможных вредителей и грибковых заболеваний. Приступая к обрезке, необходимо четко знать порядок обрезки. Если провести обрезку небрежно — можно погубить куст.

Как обрезать смородину весной правильно

Правила обрезки черной и красной смородины отличаются.

Обрезка черной смородины весной

Прежде всего нужно удалить сухие, пораженные болезнями, поломанные ветви, а также имеющие множество ответвлений. Ветви старше трех лет вырезают под корень — для этого нужно раздвинуть землю. Все ветки, лежащие на земле, поникшие и слабые, направленные внутрь куста, или в диаметре больше одного сантиметра нужно удалить. Почки на ветках должны выглядеть здоровыми. Если на ветках есть почки, особенно отличающиеся от большинства, то лучше их срезать.

Для того чтобы куст смородины хорошо родил, необходимо, чтобы ветви были разного возраста. Важно различать побеги прироста разных лет. В черной смородине их легко отличить.

Однолетние — светлые, с белесой корой, тонкие, без приростов.

Двухлетние — с ярко-коричневой корой.

Трехлетние — с темной коричневой корой и боковыми приростами.

Ветви старше трех лет легко отличить — они толще и с темной растрескавшейся корой, часто поражаются лишайниками.

Как обрезать весной красную смородину

Красная и белая смородина в уходе отличаются тем, что верхушки прошлогодних приростов не прищипываются, а побеги двух и трех лет не укорачиваются, то есть обрезка заключается в удалении старых и больных ветвей. Старые, но еще продуктивные ветви можно укорачивать до сильного бокового ветвления, стимулируя тем самым рост боковых побегов. Обрезать ветки смородины “на внешнюю почку” нельзя, потому что из них вырастут новые ветви вширь, что повлияет на урожай в следующем году.

Красная смородина с годами не снижает урожай так сильно как черная. Поэтому ее можно выращивать на одном месте даже 15 лет, если правильно обрезать и ухаживать.

После обрезки проводят профилактическую обработку всех кустов смородины.

Процедура обрезки смородины в начале весны не составляет особой сложности. Позаботься своевременно о смородине — и она принесет в благодарность богатый урожай больших ароматных ягод.

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