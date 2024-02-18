Обрезка смородины весной: правила для идеального ухода

Смородина — это витаминная бомба, которая необходима в рационе каждой семьи для укрепления организма, повышения иммунитета и борьбы с инфекционными и простудными заболеваниями. Многие ее сажают с целью получения урожая целебных ягод, из которых можно сделать варенье, желе, соусы, компоты. Листья используют для консервирования и заваривания ароматного полезного чая.
Чтобы получить хороший урожай, нужно соблюдать условия ухода за кустами. Читай, как правильно обрезать смородину весной и когда это делать — в нашем материале.
Весна — идеальное время для обрезки растения. Нужно успеть провести обрезку до того, как распустятся почки и начнется активное пробуждение. Слишком рано не желательно обрезать. Необходимо дождаться стойкого потепления, когда термометр перестанет показывать ноль градусов.
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Правила обрезки черной и красной смородины отличаются.
Правила обрезки черной и красной смородины отличаются.
Для того чтобы куст смородины хорошо родил, необходимо, чтобы ветви были разного возраста. Важно различать побеги прироста разных лет. В черной смородине их легко отличить.
Однолетние — светлые, с белесой корой, тонкие, без приростов.
Двухлетние — с ярко-коричневой корой.
Трехлетние — с темной коричневой корой и боковыми приростами.
Ветви старше трех лет легко отличить — они толще и с темной растрескавшейся корой, часто поражаются лишайниками.
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Красная смородина с годами не снижает урожай так сильно как черная. Поэтому ее можно выращивать на одном месте даже 15 лет, если правильно обрезать и ухаживать.
После обрезки проводят профилактическую обработку всех кустов смородины.
После обрезки проводят профилактическую обработку всех кустов смородины.
Процедура обрезки смородины в начале весны не составляет особой сложности. Позаботься своевременно о смородине — и она принесет в благодарность богатый урожай больших ароматных ягод.
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