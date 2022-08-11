Открывай Украину по-новому. Бакота — туристический маршрут, о котором ты еще не слышал(-а)

Украина — самая большая по площади страна Европы, а значит, здесь много еще не протоптанных троп с чрезвычайными пейзажами, о которых ты мог(-ла) не слышать.

Одним из таких удивительных и относительно безопасных мест в родной Украине с живописным пейзажем и богатой природой является Бакота.

Из года в год она привлекает туристов своей красотой и спокойствием. И все же считается еще не слишком популярным и развитым туристическим направлением.

Что такое Бакота

Бакота — это затопленное село, которое ранее было важным административным центром Волыни. Сейчас Бакота превратилась в залив Днестра и восхищает путешественников величием и спокойствием.

Находится местность на крайнем юге Хмельницкой области, в 55 км от Каменца-Подольского.

Увидеть там можно не только пейзажи. Залив богат множеством тайн: монастырь в скале, пещеры, целебные источники и удивительный Ялтинский микроклимат, который дополняют убранные пляжи.

Когда, как ни во время войны, чувствуется вся важность путешествий и жизнь на полную? Когда, как не сейчас, оставить привычку откладывать все на потом? Закрытые границы и война — не повод сидеть дома. Это повод узнать родную страну поближе.

В Украине есть много троп для путешествий, которыми можно наслаждаться и отдыхать без страха за жизнь, ведь они находятся в безопасных регионах. Приятный бонус — туризм очень поддерживает экономику родного государства.

Туризм на Бакоте

Владельцы туристических зеленых домов, в частности, на Бакоте, еще с апреля начали принимать туристов.

С начала войны там селят людей, спасавшихся от ракетных ударов. Большинство переселенцев после увиденной красоты стали инициаторами возобновления туризма.

Так случилось и семейной парой Матюхов. Полгода назад они спасались из Броваров, думая, что выезжают на несколько дней, переждать обстрелы.

Однако красота Бакоты настолько влюбила их в себя, что супруги решили остаться навсегда, купить там дом и развивать собственное туристическое дело.

Анонсы начали делать в начале лета: предлагали уикенды на Бакоте, где в программу трехдневного тура собрали самые интересные места региона и объединили в один веломаршрут.

В начале апреля супруги нашли приют в усадьбе путешественников, которая в этом году уже была готова принимать туристов. Однако война внесла свои коррективы, и здание стало убежищем для переселенцев.

Ее владелец, Сергей Толстихин, тоже в свое время влюбился в красоту природы этого края, а уже через два года работы из старого дома своими руками сделал дом для туристов.

Сейчас Сергей планирует поддерживать и развивать общины в войну. Он считает, что пока людям нужен отдых всего на несколько дней, чтобы перезапуститься и вернуться к работе.

Но даже этого хватит, чтобы увидеть местность и все ее тайны, отдохнуть душой и телом, а также поддержать экономику страны наравне с крупными предприятиями.

Если ты в поисках других неизведанных троп в Украине, то мы подготовили для тебя большой материал о чрезвычайных местах для отдыха в Украине, где ты точно найдешь свое.

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