Невидимая угроза: как чистое зимнее небо скрывает опасный смог

Многие из нас привыкли оценивать качество воздуха на глаз: если нет густого серого тумана, значит, дышать можно свободно. Однако специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают — визуально чистое голубое небо зимой может быть коварной иллюзией.

На самом деле именно в ясную погоду в крупных городах часто накапливается опасная концентрация токсинов.

Невидимая угроза частиц PM2.5: почему глаза нас обманывают

Главная проблема зимнего загрязнения заключается не в классическом дыме, а в росте концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5. Это мельчайшие твердые и жидкие элементы, диаметр которых в 30 раз меньше человеческого волоса.

Эти частицы не всегда заметны визуально, но они способны глубоко проникать в легкие и кровеносную систему, негативно влияя на здоровье, — объясняют в УкрГМЦ.

В городах основными источниками этих загрязнителей являются два фактора. Во-первых, это транспортные выбросы (особенно от дизельных двигателей). Во-вторых — интенсивное отопление.

С понижением температуры частный сектор и промышленность сжигают больше угля, дров и газа, что резко увеличивает объемы выбросов в атмосферу.

Сами по себе выбросы — это только половина беды. Погодные условия решают, рассеются ли эти ядовитые примеси или «зависнут» прямо над вашей головой. Худшим сценарием метеорологи называют антициклональную погоду.

Специалисты выделяют три главные причины накопления грязи:

Температурная инверсия: Это состояние, когда холодный воздух у поверхности земли прижат сверху слоем более теплого. Это работает как крышка на кастрюле — вредные вещества не могут подняться вверх и рассеяться;

Штиль: При отсутствии ветра загрязнители просто остаются там, где их выбросили (дороги, жилые кварталы), не имея возможности смешиваться с чистыми массами;

Стабильная сухость: Отсутствие осадков при ясном небе позволяет примесям накапливаться часами или даже днями.

Как уберечься от невидимого смога

По словам синоптиков, именно сочетание большого количества выбросов и зимнего антициклона создает ситуацию, когда воздух в мегаполисе становится токсичным даже при полном отсутствии тумана.

Медики советуют в такие дни меньше времени проводить у автомагистралей, не проветривать квартиры в часы пик и использовать очистители воздуха в помещениях. Помните: голубое зимнее небо — это повод для красивого фото, но не всегда гарантия того, что прогулка будет полезна для легких.

