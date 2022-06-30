Favbet Foundation передал бронированный автомобиль для нужд украинских защитников

Полк полиции особого назначения в Киевской области получил от благотворительного фонда Favbet Foundation бронированный автомобиль Volkswagen Transporter. Об этом сообщили в пресс-службе компании Favbet.

Это первый автомобиль из партии, который будет передан украинским защитникам в ближайшее время.

Тысячи волонтеров и благотворительных фондов сейчас работают ради победы. Команда Favbet Foundation также выполняет свой долг, но это капля в море по сравнению с тем, что делают наши военнослужащие на передовой, — отмечает глава наблюдательного совета Favbet Foundation Игорь Сирук.

Автомобиль будет использоваться Полком полиции особого назначения в Киевской области для транспортировки личного состава и небольших грузов для обеспечения нужд украинских защитников.

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По словам командира ППОН ГУНП в Киевской области, это существенно поможет защитникам при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и ситуаций.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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