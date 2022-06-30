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Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 30 Червня 2022, 15:50
Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

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