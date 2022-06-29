Усе для перемоги! У Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту

Луцькі майстри безкоштовно ремонтують автомобілі на фронт для наших військових. У невеличкій майстерні проводять чи не весь свій час, адже роботи багато.

Таку допомогу організував власник майстерні, який вже 15 років на інвалідному візку.

Втім, це зовсім не заважає, якщо хочеш підтримати наших воїнів і бути для них корисним, тим саме наближаючи нашу перемогу.

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Разом із помічниками тут поставили на колеса півтора десятка машин. І закликають небайдужих продовжувати допомагати нашим армійцям автівками, які часто рятують їм життя в гарячих точках.

Якщо цікавишся натхненними історіями про допомогу небайдужих людей нашій країні, читай, як подружжя з Британії невтомно волонтерить заради України.

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