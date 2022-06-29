Lifestyle

Усе для перемоги! У Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту

Катерина Курбанова 29 Червня 2022, 21:30

Більше відео
PayPal скасував комісію для українців до кінця вересня 2022
Переказуй гроші без комісії! PayPal продовжила термін пільгових послуг для українців
В україні обмеження на АЗС можуть зникнути в липні
Обмеження палива на АЗС скасовують — дізнайся подробиці
Укрпошта запускає марку з українською Мрією
Українську Мрію не знищити! Укрпошта запускає нову лімітовану марку
0:04:09
Нульове розмитнення авто
Нульове розмитнення авто скасовується! Як повертатимуть податки ті, хто “жене” автівки з ЄС
Дивитись більше

Останні відео
Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців

Парк розваг як згадка про щасливе дитинство — благодійники влаштували свято для дітей-переселенців
0:03:10
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Усе для перемоги! У Луцьку майстерня безкоштовно ремонтує автомобілі для фронту
0:01:13
Демидів міст
На Київщині через блискавку стався потужний вибух — зруйновано міст, є жертви
Результати саміту НАТО в Мадриді 29.06.2022
Росія — найбільша загроза НАТО! Новий пакет допомоги Україні та результати саміту
0:00:50
Евакуація з Азовсталі
Це сталося! Майже 100 захисників Азовсталі повернулися додому
0:09:19
Іван Федоров про партизанський рух в Мелітополі
Мета — щоб в окупантів під ногами “горіла” земля: Іван Федоров про партизанський рух в Мелітополі та викрадення людей
0:05:55
Чи буде напад з Білорусі Вадим Денисенко про виляння Лукашенка
Перша тисяча білоруських трупів “змете” Лукашенка з посади — чи буде напад з Білорусі?
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:02:39
Вибухи у Дніпрі — ситуація на Дніпропетровщині 29 червня
Не шкодують ані людей, ані інфраструктуру! Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині
0:06:20
Коли чекати на занепад російської економіки
Санкційний тиск на Росію продовжується: коли чекати на економічний занепад країни-агресора
Більше відео
Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців
Читати далі
Парк розваг як згадка про щасливе дитинство — благодійники влаштували свято для дітей-переселенців
Демидів міст
Читати далі
На Київщині через блискавку стався потужний вибух — зруйновано міст, є жертви

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь