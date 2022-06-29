Всё для победы! В Луцке мастерская бесплатно ремонтирует автомобили на фронт

Луцкие мастера бесплатно ремонтируют автомобили на фронт для наших военных. В небольшой мастерской проводят почти все свое время, ведь работы много.

Такую помощь организовал владелец мастерской, который вот уже 15 лет на инвалидной коляске. Впрочем, это совсем не мешает, когда по-настоящему хочешь поддержать наших воинов и быть для них полезным. Каждое такое действие приближает нашу победу.

Мастера и помощники мастерской поставили на колеса полтора десятка машин. Они призывают неравнодушных продолжать поставлять нашим армейцам автомобили, которые часто спасают их жизни в горячих точках.

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