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Всё для победы! В Луцке мастерская бесплатно ремонтирует автомобили на фронт

Катерина Курбанова 29 июня 2022, 21:30

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Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців
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Парк развлечений как воспоминание о счастливом детстве — благотворители устроили праздник для детей-переселенцев
Демидов мост
Читать дальше
В Киевской области из-за молнии произошел мощный взрыв — разрушен мост, есть жертвы

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