Ивана Купала, Петра и Павла и День крещения Руси. Церковные праздники и посты в июле 2022

В июле 2022 христиане восточного обряда в Украине отмечают несколько церковных праздников. Например, Рождество Святого Иоанна (в народе Ивана Купала), день святых апостолов Петра и Павла, День крещения Киевской Руси и день памяти Святого князя Владимира.
Кроме основных, мы расскажем о других церковных праздниках, а также о Петровом посте и однодневных постах.
Православная церковь каждый год чествует Владимирскую икону Божией Матери, ведь она является одним из самых древних и важнейших образов. Ею благословляют новорожденных и тех, кто вступает в брак. А еще — обращаются с просьбой защитить от капризов судьбы, соблазнов и болезней.
Это один из древнейших праздников, истоки которого ведут еще в дохристианские времена. Он наполнен народными традициями и обрядами и означает поворот солнца с лета на зиму.
У славян этот праздник означает окончание купальских празднований. Он является серединой лета и начинает пору летних свадеб, а также подготовки к жатве.
Православная церковь отмечает этот день, потому что чтит память о великой правительнице Киевской Руси.
Пост православной церкви, посвящен памяти апостолов Иисуса Христа Петра и Павла. Он начался еще в июне и является одним из четырех многодневных постов в течение года. Этот пост также называют Петровкой.
Он не считается строгим постом, ведь во время него можно употреблять пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы), а еще рыбу (на выходные). Во время этого поста запрещено венчаться и крестить детей, а исповедоваться и причащаться — наоборот нужно.
Ранее мы рассказывали об обычаях и традициях празднования Ивана Купала.
А еще у Вікна есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!