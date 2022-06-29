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Ивана Купала, Петра и Павла и День крещения Руси. Церковные праздники и посты в июле 2022

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 29 июня 2022, 08:00
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Фото: Unsplash

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