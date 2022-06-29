Івана Купала, Петра і Павла та День хрещення Русі. Церковні свята та пости в липні 2022

У липні 2022 року християни східного обряду в Україні відзначають кілька церковних свят. Наприклад, Різдво Святого Іоанна (в народі Івана Купала), день святих апостолів Петра і Павла, День хрещення Київської Русі та день пам’яті Святого князя Володимира.
Крім основних, ми розповімо і про інші церковні свята, а також про Петрів піст та одноденні пости.
Православна церква щороку вшановує Володимирську ікону Божої Матері, адже вона є однією з найдавніших і найважливіших образів. Нею благословляють новонароджених і тих, хто одружується. А ще — звертаються з проханнями захистити від примх долі, спокус і хвороб.
Це свято бере свій початок ще в дохристиянські часи. Воно насичене народними традиціями й обрядами та означає поворот сонця з літа на зиму.
У слов’ян це свято означає закінчення купальських святкувань. Воно є “маківкою літа”, розпочинає пору літніх весіль, а також підготовку до жнив.
Православна церква відзначає цей день, бо шанує пам’ять про велику правительку Київської Русі.
Піст православної церкви, присвячений пам’яті апостолів Ісуса Христа Петра й Павла. Він розпочався ще в червні і є одним із чотирьох багатоденних постів протягом року. Цей піст також називають Петрівкою.
Він не вважається суворим постом, адже під час нього можна вживати їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи та п’ятниці), а ще рибу (на вихідні). Під час Петрового посту заборонено вінчатися та хрестити дітей, а от сповідуватися та причащатися навпаки потрібно.
Раніше ми розповідали про звичаї та традиції святкування Івана Купала.
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