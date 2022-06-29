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Івана Купала, Петра і Павла та День хрещення Русі. Церковні свята та пости в липні 2022

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Червня 2022, 08:00
Церковні свята у липні 2022
Фото: Unsplash

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