Украинские флаги, эмоциональные люди и Стена Плача: как относятся к украинцам в Израиле — рассказ беженки

Одесситка Диана Бухман с началом полномасштабной войны была вынуждена переехать с двумя детьми в Иерусалим в Израиль. В Украине у нее была хорошая жизнь, она работала руководителем одесского филиала всеукраинской сети волонтерских центров. Читай в материале, как живут украинские беженцы в Израиле и какое отношение к украинцам там.

Как живут украинские беженцы в Израиле

Свою историю Диана рассказала программе Утро в Большом Городе. В Израиле женщина работает в отделе фандрейзинга в ведущей всемирной организации по сбору средств для Израиля. Полномасштабная война застала Диану в собственном доме.

Рядом с ней было два сына. Труднее всего было объяснить детям, что происходит. Она проснулась в пять утра, от бомб россиян, которые летели на Одессу. Диана никогда не думала, что в 21 веке своими глазами увидит настоящую войну.

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Она приняла тяжелое, но важное решение — вывозить детей. Диана с детьми переехала в Израиль, а ее мама и муж остались в Украине. Женщина говорит: ей тяжело, потому что у людей все же другой менталитет.

Город ей нравится, ведь он старинный и живописный, а еще здесь много напоминаний об Украине. В центре Иерусалима развеваются украинские флаги. Дворики напоминают одесские.

Самое известное место — Стена Плача. Здесь всегда много туристов. Диана молится у стены за наших защитников.

Женщина говорит: для украинцев Израиль очень комфортная страна, города чем-то напоминают наши, магазины почти не отличаются, найти можно даже Киевский торт.

Те, кто находится вдали от дома, могут понять это счастье, когда находишь продукты из Украины. Израильский базар — самое колоритное место. Здесь можно ощутить настоящую атмосферу страны.

Эмоциональные, яркие люди, разнообразие национальной пищи, все вкусное и привлекательное. Вечером базар превращается в ночной клуб. Сюда приходят на вечеринки.

Каждую пятницу можно хорошо сэкономить, за час до Шаббата продукты продают втрое дешевле.

Диана строит свою жизнь в Израиле, в стране, которую выбирала не наугад. Она знала, куда и зачем едет. Рядом с ней — дети. Здесь есть с кем поговорить, но не к кому прислониться. Самое большое желание Дианы, кроме победы Украины, снова встретиться с родителями.

Раньше мы рассказывали, как живут украинские беженцы в Германии.

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