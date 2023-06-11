Украинские флаги, эмоциональные люди и Стена Плача: как относятся к украинцам в Израиле — рассказ беженки

Одесситка Диана Бухман с началом полномасштабной войны была вынуждена переехать с двумя детьми в Иерусалим в Израиль. В Украине у нее была хорошая жизнь, она работала руководителем одесского филиала всеукраинской сети волонтерских центров. Читай в материале, как живут украинские беженцы в Израиле и какое отношение к украинцам там.
Свою историю Диана рассказала программе Утро в Большом Городе. В Израиле женщина работает в отделе фандрейзинга в ведущей всемирной организации по сбору средств для Израиля. Полномасштабная война застала Диану в собственном доме.
Рядом с ней было два сына. Труднее всего было объяснить детям, что происходит. Она проснулась в пять утра, от бомб россиян, которые летели на Одессу. Диана никогда не думала, что в 21 веке своими глазами увидит настоящую войну.
Она приняла тяжелое, но важное решение — вывозить детей. Диана с детьми переехала в Израиль, а ее мама и муж остались в Украине. Женщина говорит: ей тяжело, потому что у людей все же другой менталитет.
Город ей нравится, ведь он старинный и живописный, а еще здесь много напоминаний об Украине. В центре Иерусалима развеваются украинские флаги. Дворики напоминают одесские.
Самое известное место — Стена Плача. Здесь всегда много туристов. Диана молится у стены за наших защитников.
Женщина говорит: для украинцев Израиль очень комфортная страна, города чем-то напоминают наши, магазины почти не отличаются, найти можно даже Киевский торт.
Те, кто находится вдали от дома, могут понять это счастье, когда находишь продукты из Украины. Израильский базар — самое колоритное место. Здесь можно ощутить настоящую атмосферу страны.
Эмоциональные, яркие люди, разнообразие национальной пищи, все вкусное и привлекательное. Вечером базар превращается в ночной клуб. Сюда приходят на вечеринки.
Каждую пятницу можно хорошо сэкономить, за час до Шаббата продукты продают втрое дешевле.
Каждую пятницу можно хорошо сэкономить, за час до Шаббата продукты продают втрое дешевле.
Диана строит свою жизнь в Израиле, в стране, которую выбирала не наугад. Она знала, куда и зачем едет. Рядом с ней — дети. Здесь есть с кем поговорить, но не к кому прислониться. Самое большое желание Дианы, кроме победы Украины, снова встретиться с родителями.
Раньше мы рассказывали, как живут украинские беженцы в Германии.
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