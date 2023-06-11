Українські прапори, емоційні люди та Стіна Плачу: як ставляться до українців в Ізраїлі — розповідь біженки

Одеситка Діана Бухман з початком повномасштабної війни була вимушена переїхати з двома дітьми в Єрусалим в Ізраїль. В Україні вона мала хороше життя, працювала керівницею одеської філії всеукраїнської мережі волонтерських центрів. Читай у матеріалі, як живуть українські біженці в Ізраїлі та яке ставлення до українців там.
Свою історію Діана розповіла програмі Ранок у Великому Місті. В Ізраїлі жінка працює у відділі фандрейзингу в провідній всесвітній організації зі збору коштів для Ізраїля. Повномасштабна війна заскочила Діану у власному домі.
Поруч із нею було два сини. Найважче було пояснити дітям, що відбувається. Вона прокинулася о п’ятій ранку, від бомб росіян, що летіли на Одесу. Діана ніколи не думала, що у 21 столітті на власні очі побачить справжню війну.
Вона ухвалила важке, але важливе рішення — вивозити дітей. Діана з дітьми переїхала до Ізраїлю, а її мама та чоловік залишилися в Україні. Жінка каже, їй важко, бо в людей інший менталітет.
Місто їй подобається, адже воно старовинне та мальовниче, а ще тут багато нагадувань про Україну. В центрі Єрусалиму майорять українські прапори. Дворики нагадують одеські.
Найвідоміше місце — Стіна Плачу. Тут завжди багато туристів. Діана молиться біля стіни за наших захисників. Жінка каже: для українців Ізраїль — дуже комфортна країна, міста чимось нагадують наші, магазини майже не відрізняються, знайти можна навіть Київський торт.
Ті, хто перебуває далеко від дому, можуть зрозуміти це щастя, коли знаходиш продукти з України. Ізраїльський базар — найколоритніше місце. Тут можна відчути справжню атмосферу країни.
Емоційні, яскраві люди, різноманіття національної їжі, все смачне і привабливе. Ввечері базар перетворюється на нічний клуб. Сюди приходять на вечірки.
Щоп’ятниці можна добре зекономити, за годину до Шабату продукти продають утричі дешевше.
Щоп’ятниці можна добре зекономити, за годину до Шабату продукти продають утричі дешевше.
Діана будує своє життя в Ізраїлі, у країні, яку вибирала не навмання. Вона знала, куди й для чого їде. Поруч із нею є діти. Тут є з ким поговорити, але немає до кого притулитися. Найбільше бажання Діани, крім перемоги України, знову зустрітися з батьками.
Раніше ми розповідали, як живуть українські біженці в Німеччині.
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