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Українські прапори, емоційні люди та Стіна Плачу: як ставляться до українців в Ізраїлі — розповідь біженки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Червня 2023, 16:00
Як живуть українські біженці в Ізраїлі: ставлення до українців там
Фото: Pexels

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