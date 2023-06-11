Українські прапори, емоційні люди та Стіна Плачу: як ставляться до українців в Ізраїлі — розповідь біженки

Одеситка Діана Бухман з початком повномасштабної війни була вимушена переїхати з двома дітьми в Єрусалим в Ізраїль. В Україні вона мала хороше життя, працювала керівницею одеської філії всеукраїнської мережі волонтерських центрів. Читай у матеріалі, як живуть українські біженці в Ізраїлі та яке ставлення до українців там.

Як живуть українські біженці в Ізраїлі: ставлення до українців там

Свою історію Діана розповіла програмі Ранок у Великому Місті. В Ізраїлі жінка працює у відділі фандрейзингу в провідній всесвітній організації зі збору коштів для Ізраїля. Повномасштабна війна заскочила Діану у власному домі.

Поруч із нею було два сини. Найважче було пояснити дітям, що відбувається. Вона прокинулася о п’ятій ранку, від бомб росіян, що летіли на Одесу. Діана ніколи не думала, що у 21 столітті на власні очі побачить справжню війну.

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Вона ухвалила важке, але важливе рішення — вивозити дітей. Діана з дітьми переїхала до Ізраїлю, а її мама та чоловік залишилися в Україні. Жінка каже, їй важко, бо в людей інший менталітет.

Місто їй подобається, адже воно старовинне та мальовниче, а ще тут багато нагадувань про Україну. В центрі Єрусалиму майорять українські прапори. Дворики нагадують одеські.

Найвідоміше місце — Стіна Плачу. Тут завжди багато туристів. Діана молиться біля стіни за наших захисників. Жінка каже: для українців Ізраїль — дуже комфортна країна, міста чимось нагадують наші, магазини майже не відрізняються, знайти можна навіть Київський торт.

Ті, хто перебуває далеко від дому, можуть зрозуміти це щастя, коли знаходиш продукти з України. Ізраїльський базар — найколоритніше місце. Тут можна відчути справжню атмосферу країни.

Емоційні, яскраві люди, різноманіття національної їжі, все смачне і привабливе. Ввечері базар перетворюється на нічний клуб. Сюди приходять на вечірки.

Щоп’ятниці можна добре зекономити, за годину до Шабату продукти продають утричі дешевше.

Діана будує своє життя в Ізраїлі, у країні, яку вибирала не навмання. Вона знала, куди й для чого їде. Поруч із нею є діти. Тут є з ким поговорити, але немає до кого притулитися. Найбільше бажання Діани, крім перемоги України, знову зустрітися з батьками.

Раніше ми розповідали, як живуть українські біженці в Німеччині.

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