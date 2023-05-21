Мальовничі міста та несподіванки на кожному кроці. Як живуть українці у Великій Британії

Світлана Лозова з Дніпра, народилася вона в Донецькій області. Нині вона вимушена переселенка в британському місті Торкі. В Україні жінка працювала в туристичній онлайн-агенції. 24 лютого 2022 року змінило її житя. Читай у нашому матеріалі, як живуть українці у Великій Британії.

Українці у Великій Британії: яке там життя

Історією Світлани поділилася програма Ранок у Великому Місті. Зараз Світлана працює на двох роботах — су-шефом та помічником кухаря. Жінка розповідає, що дізналася про програму Home for Ukrainians, потім написала пост у Facebook, що шукає роботу. На пост відгукнулася британка, яка запропонувала прийняти її разом з дітьми.

Тому майже рік жінка живе у Великій Британії. З трьома дітьми вона опинилася далеко від звичайного життя. Доля занесла її в чудове мальовниче містечко, де Агата Крісті колись написала більшість детективів.

Місто Торкі британці називають англійською Рив’єрою. Сюди вони приїжджають у відпустку, влітку, це туристичне місце, — показує Світлана Лозова.

Хоча нам може здаватися, що ми знаємо про Велику Британію все, насправді ця країна дивує українців на кожному кроці. Дивує найбільше те, що на кожну розетку є свій вимикач. А ще вікна — вони цілком відрізняються від українських!

Під час спілкування з британцями потрібно стежити за руками. Адже їх мова жестів відрізняється від української, тому можна втрапити в кумедну або неприємну ситуацію.

Найболючішою темою для українців за кордоном є робота. У Світлани мотивація велика — троє дітей. Тому жінка має дві роботи в різних закладах харчування. Ця робота не за її фахом, але подобається, адже можна спілкуватися з різними людьми.

Традиційний англійський сніданок починається з яєць, бекону та смаженого різноманіття. Такі величезні порції поживних страв допомагають зарядитися на весь день.

В Україні Світлана залишила рідний дім, маму та друзів. Але доки триває війна, повертатися додому жінка не планує. Світлана бажає нам перемоги.

Раніше ми розповідали, як живуть українські біженці у Швейцарії.

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