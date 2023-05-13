Доводиться багато працювати заради дітей: як живуть українські біженці в Португалії

Валентина Смірнова залишила свій дім, бізнес і рідних в Україні та вимушено переїхала жити до Португалії. Вже понад рік вона живе з дітьми в готелі в місті Баталія. Зараз вона працює у три зміни на фабриці, де виготовляють пластикові деталі, заради своїх дітей. Читай у нашому матеріалі про життя українців у Португалії.

Доводиться працювати в три зміни: життя українців у Португалії

Валентина з Києва, в Україні вона мала власний бізнес з продажу дитячого одягу. Про себе вона розповіла Ранку у Великому Місті. Зараз вона працює на фабриці пластику. Жінка розповідає, що заради дітей виїхала до Португалії, адже вони щоночі плакали та боялися.

Так родина опинилася за кордоном. У Баталії життя спокійне та мирне, цілий рік тут є врожаї апельсинів та лимонів. Красу міста героїня побачила не відразу, спочатку вона відчувала глибоку депресію після того, як рятувала дітей.

Важко дуже морально, спати в чужому ліжку, користуватися чужим посудом, — ділиться жінка.

Попри роботу на трьох змінах та турботу про трьох дітей, подолати депресію їй допоміг не сон та відпочинок, а нове хобі. Валентина почала вести Tik-Tok, куди викладає своє життя.

Баталія — туристичне місто, тут є на що подивитися. Чого тільки вартий монастир Санта-Марія-да-Вікторія, сюди з’їжджаються туристи з усіх куточків світу. Через таку популярність вартість житла тут дуже висока.

Валентина живе в готелі, їй доводиться ділити кухню, їдальню та пральну машину з іншими людьми. У Португалії дуже складно знайти житло. Держава допомагає з вивченням мови та оформленням документів. Фінансова допомога невелика — €189 на дорослого, €96 на дитину.

Українці намагаються швидко влаштуватися на роботу. Знайти її нескладно навіть без знання мови. Тому працює жінка на фабриці з виготовлення пластикових запчастин. Зарплата тут мінімальна — €760.

Валентина розповідає, що ставлення людей тут одне до одного неймовірно доброзичливе. Однак жінка сумує за Україною, вона чекає і вірить у нашу перемогу.

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