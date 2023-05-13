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Доводиться багато працювати заради дітей: як живуть українські біженці в Португалії

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Травня 2023, 16:00
Доводиться працювати в три зміни: життя українців у Португалії
Фото: Pexels

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