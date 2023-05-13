Приходится много работать ради детей: как живут украинские беженцы в Португалии

Валентина Смирнова покинула свой дом, бизнес и родных в Украине и вынужденно переехала жить в Португалию. Уже больше года она живет с детьми в отеле в городе Баталия. Сейчас она работает в три смены на фабрике, где производят пластиковые детали, ради своих детей. Читай в нашем материале о жизни украинцев в Португалии.

Приходится работать в три смены: жизнь украинцев в Португалии

Валентина из Киева, в Украине у нее был собственный бизнес по продаже детской одежды. О себе она рассказала Утру в Большом Городе. Сейчас она работает на фабрике пластика. Женщина рассказывает, что ради детей уехала в Португалию, потому что они каждую ночь плакали и боялись.

Так семья оказалась за границей. В Баталии жизнь спокойная и мирная, круглый год здесь урожаи апельсинов и лимонов. Красоту города героиня увидела не сразу, сначала у нее была глубокая депрессия после спасения детей.

Трудно очень морально, спать в чужой кровати, пользоваться чужой посудой, — делится женщина.

Несмотря на работу на трех сменах и заботу о троих детях, преодолеть депрессию ей помог не сон и отдых, а новое хобби. Валентина начала вести Tik-Tok, куда выкладывает свою жизнь.

Баталия — туристический город, здесь есть на что посмотреть. Чего только стоит монастырь Санта-Мария-да-Виктория, сюда съезжаются туристы со всех уголков мира. Из-за такой популярности стоимость жилья здесь очень высока.

Валентина живет в гостинице, ей приходится делить кухню, столовую и стиральную машину с другими людьми. В Португалии очень сложно найти жилье. Государство помогает с изучением языка и оформлением документов. Финансовая помощь небольшая — €189 на взрослого, €96 на ребенка.

Украинцы пытаются быстро устроиться на работу. Найти ее несложно даже без знания языка. Потому работает женщина на фабрике по изготовлению пластиковых запчастей. Зарплата здесь минимальная — €760.

Валентина рассказывает, что отношение людей здесь друг к другу невероятно доброжелательное. Однако женщина скучает по Украине, она ждет и верит в нашу победу.

Раньше мы рассказывали, что удивляет украинцев в Нидерландах.

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