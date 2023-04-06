Наши в Амстердаме! Актриса из Запорожья рассказала, что ей напоминает о родной Украине за границей

Оставить все и отправиться на край материка из-за войны в Украине — такие реалии предстали перед украинцами от 24 февраля прошлого года. Но как им удается жить вдали от родительского дома и как на украинцев реагируют за границей?

Об этом хорошо знает актриса из Запорожья Алеся Андрушевская. Она рассказывает о своем опыте жизни в Нидерландах: как там встречают украинских беженцев, что общего между нидерландцами и украинцами и какие законы невероятно удивили женщину.

Обо всем этом — в материале.

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Что общего и несхожего между украинцами и нидерландцами

Алеся Андрушевская уехала в Амстердам с начала полномасштабного вторжения в Украину. В родном Запорожье работала актрисой театра, а за границей продолжает работать по специальности.

Новый дом совсем не напоминает родной Алесин город. Девушка говорит: Амстердам — потрясающий, а его центральная часть точно отличается от всех городов, которые можно увидеть в Украине.

А еще актриса рассказывает, что здесь все дети обязательно сдают экзамены… по плаванию! Все это из-за каналов, которые идут через город: ежегодно в воду по неосмотрительности попадает до сотни людей, так что каждый житель Нидерландов должен уметь плавать.

Причем обучение проходит не только в соответствующих костюмах, но и в одежде и обуви.

В Нидерландах абсолютно все жители имеют хотя бы по одному велосипеду. И то, что эта страна выбирает именно велосипед, а не автомобиль — не миф. Алеся говорит, что велосипеды здесь культ.

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Для тех, кто не пользуется таким транспортом, есть другой: метро. Правда, проезд в нем очень дорогой — проездная карта на один день стоит €9, что в пересчете на украинские деньги составляет 360 гривен. Для экономии можно купить карту для транспорта, чем-то напоминающую карту киевлянина.

А вот пищевые предпочтения у нидерландцев с украинцами схожи. Как и полагается стране, существующей на воде, здесь обожают сельдь.

Что удивительно: в Нидерландах лекарства можно приобрести в обычном супермаркете, потому что хоть аптеки и есть, но их — мало.

О своем новом временном доме Алеся говорит: это страна свободных людей. Такая же, как и родная Украина.

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