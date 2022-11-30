Как уехать в Канаду из Украины и что для этого нужно

Многие люди, которые думают о переезде в военное время из Украины, останавливают свой выбор именно на Канаде.

Сейчас это гораздо проще сделать, чем переезжать в США. Как уехать в Канаду из Украины и какие нужны для этого документы — читай в материале.

Как уехать в Канаду из Украины: оформляем визу

Если ты живешь в Украине, нужно в первую очередь подать заявку на визу (3 года), на въезд в чрезвычайной ситуации. Ее можно отправить на сайте Министерства иммиграции Канады.

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При этом, подача заявки и оформление всех документов для украинцев в этом году бесплатные.

Биометрию нужно делать именно в одном из визовых центров Канады. Обычная не подойдет. Ближайшие центры находятся во Львове, Кишиневе и Варшаве.

Для этого нужно:

взять билеты в тот город, где работает сервисный центр;

записаться онлайн на изготовление заявки на биометрию;

взять с собой паспорт или украинский вид на жительство.

Как уехать на ПМЖ в Канаду из Украины и что не нужно приносить в визовый центр:

заграничный паспорт;

вакцинацию от COVID-19 (но если ты не вакцинирован, нужно будет сделать это в Канаде и посидеть пару недель на карантине);

выписки из банка и различные выписки о судимости;

медицинские книжки (по прилету в Канаду, у тебя будет 3 месяца на то, чтобы сделать все необходимые анализы);

оплачивать визовый сбор и платить за поиски работы.

Как уехать в Канаду из Украины и оформить разрешение на работу

В то же время, как ты подаешь заявку на визу, можешь подать документы на разрешение на работу. Открытое разрешение на работу дают на три года.

С ним ты можешь устроится туда, куда угодно, и без проблем увольняться.

Если у тебя рабочая виза, то ты должен(-на) подписать специальный контракт на несколько лет и извещать Министерство гражданства и иммиграции Канады об увольнении и других изменениях на работе.

Как уехать на ПМЖ в Канаду из Украины и что делать после того, как подал заявку

В первую очередь тебе придет письмо о подтверждении заявки (в первый день).

После того, как открыл письмо, приди в визовый центр Канады и привези им это письмо (распечатай). Также нужно иметь оригинал паспорта.

Далее нужно ждать ответа от министерства.

Если заявку примут, то нужно помнить, что деньги на билеты и жилье государство не выделяет.

Автобус до Польши и перелет в Канаду обойдется на одного человека от 400 до 2 тыс евро. Если ты едешь с животными, то за них платят по весу.

Как уехать в Канаду из Украины и как найти там жилье

Важно, что до въезда в Канаду (за три дня до въезда) тебе нужно зарегистрироваться на сайте ArriveCan.

Просто создай учетку с компьютера и распечай квитанцию со всеми данными (нужно будет предъявить при въезде).

Для того чтобы найти жилье в Канаде, нужно зайти на сайт Ukraine Take Shelter. В нем введи город, вариант, который тебе подходит, и свяжись с хозяином.

А в телеграмм-канале I CAN HELP HOST можно найти жилье бесплатно (на интерактивной карте).

Снимать квартиру в Канаде недешево.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2022 — 2 тыс. канадских долларов в месяц (около 59 тыс. гривен). Если город большой, цена стартует от 2 тыс. за месяц.

Как уехать в Канаду из Украины и как найти работу

На сайте госбанка есть полный список организаций, которые помогают украинцам.

Если ты увидел объявление о работе в одной из социальных сетей, и тебе сказали за него заплатить, — то этого делать не стоит. Тебя могут обмануть мошенники.

Ранее мы писали о том, куда можно поехать без визы.

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