Как уехать в Канаду из Украины и что для этого нужно

Многие люди, которые думают о переезде в военное время из Украины, останавливают свой выбор именно на Канаде.
Сейчас это гораздо проще сделать, чем переезжать в США. Как уехать в Канаду из Украины и какие нужны для этого документы — читай в материале.
Если ты живешь в Украине, нужно в первую очередь подать заявку на визу (3 года), на въезд в чрезвычайной ситуации. Ее можно отправить на сайте Министерства иммиграции Канады.
При этом, подача заявки и оформление всех документов для украинцев в этом году бесплатные.
При этом, подача заявки и оформление всех документов для украинцев в этом году бесплатные.
Биометрию нужно делать именно в одном из визовых центров Канады. Обычная не подойдет. Ближайшие центры находятся во Львове, Кишиневе и Варшаве.
Для этого нужно:
В то же время, как ты подаешь заявку на визу, можешь подать документы на разрешение на работу. Открытое разрешение на работу дают на три года.
С ним ты можешь устроится туда, куда угодно, и без проблем увольняться.
С ним ты можешь устроится туда, куда угодно, и без проблем увольняться.
Если у тебя рабочая виза, то ты должен(-на) подписать специальный контракт на несколько лет и извещать Министерство гражданства и иммиграции Канады об увольнении и других изменениях на работе.
Автобус до Польши и перелет в Канаду обойдется на одного человека от 400 до 2 тыс евро. Если ты едешь с животными, то за них платят по весу.
Важно, что до въезда в Канаду (за три дня до въезда) тебе нужно зарегистрироваться на сайте ArriveCan.
Просто создай учетку с компьютера и распечай квитанцию со всеми данными (нужно будет предъявить при въезде).
Просто создай учетку с компьютера и распечай квитанцию со всеми данными (нужно будет предъявить при въезде).
Для того чтобы найти жилье в Канаде, нужно зайти на сайт Ukraine Take Shelter. В нем введи город, вариант, который тебе подходит, и свяжись с хозяином.
А в телеграмм-канале I CAN HELP HOST можно найти жилье бесплатно (на интерактивной карте).
Снимать квартиру в Канаде недешево.
Снимать квартиру в Канаде недешево.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2022 — 2 тыс. канадских долларов в месяц (около 59 тыс. гривен). Если город большой, цена стартует от 2 тыс. за месяц.
На сайте госбанка есть полный список организаций, которые помогают украинцам.
Если ты увидел объявление о работе в одной из социальных сетей, и тебе сказали за него заплатить, — то этого делать не стоит. Тебя могут обмануть мошенники.
Ранее мы писали о том, куда можно поехать без визы.
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