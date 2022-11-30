Як виїхати в Канаду з України і що для цього потрібно

Багато людей, які думають про переїзд у воєнний час із України, зупиняють свій вибір саме на Канаді. Зараз це набагато простіше зробити, ніж переїжджати до США.

Як виїхати до Канади з України та які потрібні для цього документи — читай у матеріалі.

Як виїхати в Канаду з України: оформлюємо візу

Якщо ти живеш в Україні, потрібно насамперед подати заявку на візу (3 роки), на в’їзд у надзвичайній ситуації. Її можна надіслати на сайті Міністерства імміграції Канади.

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При цьому, подання заявки та оформлення всіх документів для українців цього року безкоштовні.

Біометрію потрібно робити саме в одному із візових центрів Канади.

Звичайна не підійде. Найближчі центри знаходяться у Львові, Кишиневі та Варшаві.

Для цього потрібно:

взяти квитки до того міста, де працює сервісний центр;

записатися онлайн на виготовлення заявки на біометрію;

взяти з собою паспорт чи українську посвідку на проживання.

Як виїхати на ПМП до Канади з України та що не потрібно приносити до візового центру:

закордонний паспорт;

вакцинацію від COVID-19 (але якщо ти не вакцинований, потрібно буде зробити це в Канаді та посидіти кілька тижнів на карантині);

виписки з банку та різні виписки про судимість;

медичні книги;

(Прилітаючи до Канади, ти матимеш три місяці на те, щоб зробити всі необхідні аналізи)

оплачувати візовий збір та платити за пошуки роботи.

Як виїхати в Канаду з України та оформити дозвіл на роботу

Тоді ж, коли подаєш заявку на візу, можеш подати документи на дозвіл на роботу. Відкритий дозвіл на роботу надають на три роки.

З ним ти можеш влаштуватись туди, куди завгодно, і без проблем звільнятися.

Якщо в тебе робоча віза, то маєш підписати спеціальний контракт на кілька років і повідомляти Міністерство громадянства та імміграції Канади про звільнення та інші зміни на роботі.

Як виїхати на ПМП до Канади з України та що робити після того, як подав заявку

Насамперед тобі прийде лист про підтвердження заявки (першого дня). Після того, як відкрив листа, прийди у візовий центр Канади та привези їм цей лист (роздрукуй). Також потрібно мати оригінал паспорта. Далі слід чекати відповіді від міністерства. Якщо твою заявку погодили, то треба пам’ятати, що гроші на квитки та житло держава не виділяє. Автобус до Польщі та виліт до Канади обійдеться на одну особу від 400 до 2 тис євро. Якщо ти їдеш із тваринами, то за них платять за вагою.

Як виїхати в Канаду з України та як знайти там житло

Важливо, що для в’їзду до Канади (за три дні до виїзду) потрібно зареєструватися на сайті ArriveCan.

Просто створи заявку з комп’ютера та роздрукуй квитанцію з усіма даними (потрібно буде пред’явити при в’їзді).

Для того, щоб знайти житло в Канаді, потрібно зайти на сайт Ukraine Take Shelter. У ньому введи місто, варіант, який тобі підходить, і зв’яжися з господарем.

А в телеграм-каналі I CAN HELP HOST можна знайти житло безкоштовно (на інтерактивній карті).

Винаймати квартиру в Канаді недешево.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у 2022 році складає 2 тис. канадських доларів на місяць (близько 59 тис. гривень). Якщо місто велике, ціна стартує від 2 тис. на місяць.

Як виїхати в Канаду з України та як знайти роботу

На сайті держбанку є повний перелік організацій, які допомагають українцям.

Якщо ти побачив оголошення про роботу в одній з соціальних мереж, і тебе попросили за нього заплатити, то цього робити не варто. Тебе можуть обдурити шахраї.

Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.

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