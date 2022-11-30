Як виїхати в Канаду з України і що для цього потрібно

Багато людей, які думають про переїзд у воєнний час із України, зупиняють свій вибір саме на Канаді. Зараз це набагато простіше зробити, ніж переїжджати до США.
Як виїхати до Канади з України та які потрібні для цього документи — читай у матеріалі.
Якщо ти живеш в Україні, потрібно насамперед подати заявку на візу (3 роки), на в’їзд у надзвичайній ситуації. Її можна надіслати на сайті Міністерства імміграції Канади.
При цьому, подання заявки та оформлення всіх документів для українців цього року безкоштовні.
Біометрію потрібно робити саме в одному із візових центрів Канади.
Біометрію потрібно робити саме в одному із візових центрів Канади.
Звичайна не підійде. Найближчі центри знаходяться у Львові, Кишиневі та Варшаві.
Для цього потрібно:
(Прилітаючи до Канади, ти матимеш три місяці на те, щоб зробити всі необхідні аналізи)
Тоді ж, коли подаєш заявку на візу, можеш подати документи на дозвіл на роботу. Відкритий дозвіл на роботу надають на три роки.
З ним ти можеш влаштуватись туди, куди завгодно, і без проблем звільнятися.
З ним ти можеш влаштуватись туди, куди завгодно, і без проблем звільнятися.
Якщо в тебе робоча віза, то маєш підписати спеціальний контракт на кілька років і повідомляти Міністерство громадянства та імміграції Канади про звільнення та інші зміни на роботі.
Важливо, що для в’їзду до Канади (за три дні до виїзду) потрібно зареєструватися на сайті ArriveCan.
Просто створи заявку з комп’ютера та роздрукуй квитанцію з усіма даними (потрібно буде пред’явити при в’їзді).
Просто створи заявку з комп’ютера та роздрукуй квитанцію з усіма даними (потрібно буде пред’явити при в’їзді).
Для того, щоб знайти житло в Канаді, потрібно зайти на сайт Ukraine Take Shelter. У ньому введи місто, варіант, який тобі підходить, і зв’яжися з господарем.
А в телеграм-каналі I CAN HELP HOST можна знайти житло безкоштовно (на інтерактивній карті).
Винаймати квартиру в Канаді недешево.
Винаймати квартиру в Канаді недешево.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у 2022 році складає 2 тис. канадських доларів на місяць (близько 59 тис. гривень). Якщо місто велике, ціна стартує від 2 тис. на місяць.
На сайті держбанку є повний перелік організацій, які допомагають українцям.
Якщо ти побачив оголошення про роботу в одній з соціальних мереж, і тебе попросили за нього заплатити, то цього робити не варто. Тебе можуть обдурити шахраї.
Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.
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