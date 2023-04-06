Наші в Амстердамі! Акторка з Запоріжжя розповіла, що їй нагадує про рідну Україну за кордоном

Покинути все та вирушити на кінець материка через війну в Україні — такі реалії постали перед українцями від 24 лютого минулого року. Та як їм вдається жити далеко від рідної домівки і як на українців реагують за кордоном?
Про це добре знає акторка з Запоріжжя Олеся Андрушевська. Вона розповідає про свій досвід життя в Нідерландах: як там зустрічають українських біженців, що спільного між нідерландцями та українцями і які закони неймовірно здивували жінку.
Про все це — у матеріалі.
Олеся Андрушевська поїхала до Амстердаму від початку повномасштабного вторгнення в Україні. У рідному Запоріжжі працювала акторкою театру, а за кордоном продовжує працювати за спеціальністю.
Нова домівка зовсім не нагадує рідний Олесин дім. Дівчина говорить: Амстердам — приголомшливий, а його центральна частина точно відрізняється від усіх тих міст, які можна побачити в Україні.
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А ще акторка розповідає, що тут усі діти обов’язково складають іспити… з плавання! Все це через канали, які йдуть через місто: щороку у воду з необачності потрапляє до сотні людей, тож кожен мешканець Нідерландів повинен вміти плавати.
Причому, навчання відбуваються не лише у відповідних костюмах, а й в одязі та взутті.
Причому, навчання відбуваються не лише у відповідних костюмах, а й в одязі та взутті.
У Нідерландах абсолютно всі мешканці мають хоча б по одному велосипедові. І те, що ця країна обирає саме велосипед, а не автівку — не міф. Олеся каже, що велосипеди тут є культом.
Для тих, хто не користується таким транспортом, є інший: метро. Щоправда, проїзд у ньому дуже дорогий — проїзна картка на один день коштує €9, що в перерахунку на українські гроші складає 360 гривень. Для економії можна купити карту для транспорту, яка чимось нагадує карту киянина.
А ось харчові вподобання у нідерландців з українцями схожі. Як і годиться країні, що існує на воді, тут обожнюють оселедець.
А ось харчові вподобання у нідерландців з українцями схожі. Як і годиться країні, що існує на воді, тут обожнюють оселедець.
Що дивно: в Нідерландах ліки можна придбати у звичайному супермаркеті, бо хоч аптеки і є, та їх — мало.
Про свою нову тимчасову домівку Олеся каже: це країна вільних людей. Така ж, як і рідна Україна.
Як наші люди влаштовують своє життя за кордоном — можна дізнатися з іншого матеріалу: про дівчину, що відкрила кав’ярню з карпатськими чаями у Великій Британії, читай за посиланням.
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