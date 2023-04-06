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Наші в Амстердамі! Акторка з Запоріжжя розповіла, що їй нагадує про рідну Україну за кордоном

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 23:00
Олеся Андрушевська
Фото: Pexels, Facebook

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