Українці у Швейцарії: скільки коштує життя там і чи справді це країна-мрія

Лілія вже понад рік живе та працює у Швейцарії на фермі у селі Альтнау. Дівчина останні вісім років мешкала у Києві, де навчалася та працювала, але повномасштабне вторгнення все змінило. Читай у нашому матеріалі, як живуть українські біженці у Швейцарії.

Як живуть українські біженці у Швейцарії — розповідь

Свою історію Лілія Зуб розповіла програмі Ранок у Великому Місті. Сама вона родом з села Кізлівка Полтавської області. В Україні дівчина навчалася на землевпорядницю та працювала адміністраторкою в освітньому центрі. У Швейцарії працює на фермі.

Лілія розповідає, що бути у 2,5 тис. км від дому морально дуже важко. Але завдяки тому, що чужа країна прийняла її наче рідну, вона відчуває себе щасливою, наскільки це зараз можливо.

Швейцарці дуже добрі та чуйні люди, вони охоче допомагають українцям, — розповідає дівчина.

Лілія з першого погляду закохалася в краєвиди країни, вона вважає, що Швейцарія найкрасивіша країна після України. Тут і гори, і озера, і річки, і сучасні гарні міста. Дівчина розповідає, що Швейцарія — дуже дорога країна, тому високі зарплати тут компенсуються високими цінами.

Швейцарці не живуть на широку ногу. Вони люблять відпочивати, часто роблять це у своїй країні, адже тут все зроблено для максимального комфорту. Влітку вони відпочивають у кемпінгах, там багато місць для пікніку, поруч є дрова та зручні місця.

Лілія розповідає, що їй дуже пощастило з роботою. Жити та працювати на фермі — немов постійно бути у фільмі. Ферма у Швейцарії схожа на маленький зоопарк та зону відпочинку.

Взимку вона прибирає та робить ремонт, а влітку — робота на городі, підготовка до свят та весіль. Лілія також готує їжу та доглядає за тваринами. Ферма, на якій працює жінка, займається вирощуванням яблук та груш, проведенням свят.

На фермі живуть декоративні кози, корови, поні. Люди часто приходять їх погладити. Територія відкрита, паркану немає, тому всі охочі можуть приходити. У Швейцарії не ставлять паркани, якщо хочеться відгородитися від людей — садять кущі.

З незвичного у Швейцарії можна купити сир та м’ясо в автоматах. За житло на місяць жінка сплачує 400 франків (приблизно 16500 грн). На їжу йде 600 франків (приблизно 24700 грн).

Лілія каже, як би добре не було у Швейцарії, вона дуже сумує за рідним домом.

Раніше ми розповідали, як живуть українські біженці в Іспанії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!