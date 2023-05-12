Украинцы в Швейцарии: сколько стоит жизнь там и действительно ли это страна-мечта

Лилия уже больше года живет и работает в Швейцарии на ферме в городе Альтнау. Девушка последние восемь лет проживала в Киеве, где училась и работала, но полномасштабное вторжение все изменило. Читай в нашем материале, как живут украинские беженцы в Швейцарии.

Как живут украинские беженцы в Швейцарии — рассказ

Свою историю Лилия Зуб рассказала программе Утро в Большом Городе. Сама она родом из села Кизловка Полтавской области. В Украине девушка училась на земледельца и работала администратором в образовательном центре. В Швейцарии работает на ферме.

Лилия рассказывает, что быть в 2,5 тыс. км от дома морально очень тяжело. Но благодаря тому, что чужая страна приняла ее как родную, она чувствует себя счастливой, насколько это сейчас возможно.

Швейцарцы очень добрые и отзывчивые люди, они охотно помогают украинцам, — рассказывает девушка.

Лилия с первого взгляда влюбилась в пейзажи страны, считает, что Швейцария — самая красивая страна после Украины. Здесь и горы, и озера, и реки, и современные красивые города. Девушка рассказывает, что Швейцария очень дорогая страна, поэтому высокие зарплаты компенсируются высокими ценами.

Швейцарцы не живут на широкую ногу. Они любят отдыхать, часто делают это в своей стране, ведь здесь все сделано для максимального комфорта. Летом они отдыхают в кемпингах, там много мест для пикника, рядом есть дрова и удобные места.

Лилия рассказывает, что ей очень повезло с работой. Жить и работать на ферме — словно постоянно быть в фильме. Ферма в Швейцарии похожа на небольшой зоопарк и зону отдыха.

Зимой она убирает и делает ремонт, а летом — работа на огороде, подготовка к праздникам и свадьбам. Лилия также готовит еду и ухаживает за животными. Ферма, где работает женщина, занимается выращиванием яблок и груш, проведением праздников.

На ферме живут декоративные козы, коровы, пони. Люди часто приходят их погладить. Территория открыта, забора нет, поэтому все желающие могут приходить. В Швейцарии не ставят заборы, если хочется отгородиться от людей — сажают кусты.

Из необычного в Швейцарии можно купить сыр и мясо в автоматах. За жилье в месяц женщина платит 400 франков (около 16500 грн). На еду уходит 600 франков (примерно 24 700 грн).

Лилия говорит, как бы хорошо ни было в Швейцарии, она очень скучает по родному дому.

Раньше мы рассказывали, как живут украинские беженцы в Испании.

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