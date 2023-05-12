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Украинцы в Швейцарии: сколько стоит жизнь там и действительно ли это страна-мечта

Анастасия Грубрина, редактор сайта 12 мая 2023, 20:00
Як живуть українські біженці у Швейцарії — розповідь
Фото: Pexels

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