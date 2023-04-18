Наши в Испании: как украинская певица ради детей сменила микрофон на фартук

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины многим пришлось покинуть свои дома, а кому-то и всю выстроенную жизнь.

Так произошло и с украинской певицей Викторией Денисенко, которая вместе с детьми переехала из Запорожья в город Бургос на севере Испании.

Через год жизни за границей Виктория научилась любить Испанию. Однако признается, что ничто не заменит ей родное Запорожье и Украину в сердце.

Почему Виктории пришлось сменить три работы? Какой набор продуктов можно увидеть в корзине испанцев? Об этом всем и немного больше Виктория рассказала для программы Ранок у Великому Місті.

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О Бургосе и жилье в городе

В Бургосе мне очень нравится. Здесь красиво почти всегда. Я считаю, что в Испании вы вообще не найдете два одинаковых дома.

Виктория с детьми живет в съемной квартире. Женщина признается, что найти вариант, который мог бы удовлетворить как по площади, так и по цене, было довольно трудно. Ведь город туристический, потому и спрос высок. Потребовалось три месяца, чтобы найти жилье.

О работе в Испании

За год проживания в Бургосе Виктория сменила три работы. Пришлось работать на фабрике, мыть посуду и убирать.

Некоторые украинцы стесняются рассказывать, где они работают в вынужденной эмиграции. Однако Виктория уверена, что этим опытом следует делиться.

Об испанских магазинах

Чаще испанцы ходят в магазин с большими сумками. Туда составляют свой любимый сыр местного производства под названием флан. А также, конечно, часто покупают хамон.

Испанцы очень серьезно относятся к пище, которую они употребляют. Они считают, что если корова счастлива, то она будет давать вкуснейшее молоко.

Ходят целые поверья, будто счастливые испанские коровы слушают классическую музыку и пьют пиво, а потому и дают вкусное молоко, потому что не испытывают стресса.

Но Виктория признается, что больше всего ей нравятся местные апельсины.

Однако испанцы не только принимают у себя дома украинских беженцев, но и находят новые способы поддержки. Читай, как 18-летний испанец решил проехать из Барселоны в Ужгород на велосипеде, чтобы поддержать Украину.

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