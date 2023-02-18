Из Барселоны в Ужгород на велосипеде! Как 18-летний испанец решил поддержать Украину

18-летний испанец Саша Чикеринг проехал на велосипеде почти 3000 км из Барселоны в Ужгород. Все для того, чтобы привлечь внимание европейцев к войне в Украине.

В пути он был 47 дней и за это время проехал Испанию, Францию, Италию, Словению и Венгрию. Парень ночевал в палатке, а днем делал остановки и общался с людьми.

В пути его поддерживали друг и отец, которые следовали за ним на автомобиле и везли в Украину гуманитарную помощь. За время своей поездки Саша собрал более 10 000 евро для помощи нашей стране.

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Я не боялся ехать к вам в Украину, хотя понимал, что здесь неспокойно. В стране идет реальная война. Я рассказывал европейцам, что ситуация не улучшается, тем более с наступлением зимы.

Поэтому поддержка необходима. Я хотел привлечь к помощи как можно больше людей, — признается путешественник.

В Ужгороде Саша пробудет четыре месяца. Во Дворце для детей и юношества, который с первых дней полномасштабной войны приютил переселенцев и помогает им до сих пор, парень проводит для воспитанников бесплатные занятия английского языка. Он встречается с молодежью, вдохновляя на добрые дела своим поступком.

За почти год войны украинцам доставили сотни тысяч тонн гуманитарной помощи, включающей лекарства, продуктовые наборы, воду, одежду, средства гигиены, бытовую химию, медицинские средства и предметы быта.

Такая поддержка не менее важна, чем военная. Узнай, как доставляют гуманитарную помощь в Украине.

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