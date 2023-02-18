Люди

Из Барселоны в Ужгород на велосипеде! Как 18-летний испанец решил поддержать Украину

Светлана Ковбица 18 февраля 2023, 15:00

Больше видео
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневренность, незаметность и ловкость нашей ПВО — как работают мобильные огневые группы
0:03:18
Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини
После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине
0:04:50
Медицинская помощь
Едут в красную зону с большой целью! Как работают герои в медицинских халатах
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
Смотреть больше

Последние видео
0:03:40
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України

Из Барселоны в Ужгород на велосипеде! Как 18-летний испанец решил поддержать Украину
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Украинской победе нет альтернативы — как проходит Мюнхенская конференция по безопасности
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта боевых действий 18 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
0:04:15
село Лесное Харьковская область
Трагедия села Лесное. Местные собственноручно восстанавливают обстрелянные дома
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневренность, незаметность и ловкость нашей ПВО — как работают мобильные огневые группы
0:04:05
Марганець Дніпро
“И днем, и ночью слышишь Грады!” Оккупанты обстреливают Марганец посреди белого дня
0:05:24
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Восстанови свое жилье! Как жителям и ОСМД получить грант на ремонт дома
0:03:40
Обучение ВСУ
Наша граница под защитой! Как тренируются ВСУ в Ровенской области
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:14:25
Пытки окупантов
После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже
Больше видео
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Читать дальше
Украинской победе нет альтернативы — как проходит Мюнхенская конференция по безопасности

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь