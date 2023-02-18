З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну

18-річний іспанець Саша Чікерінг проїхав на велосипеді майже 3 000 км з Барселони до Ужгорода. Усе заради того, щоб привернути увагу європейців до війни в Україні.

У дорозі він був 47 днів і за цей час подолав Іспанію, Францію, Італію, Словенію та Угорщину. Хлопець ночував у наметі, а вдень робив зупинки та спілкувався з людьми.

У дорозі його підтримували друг та батько, які їхали за ним слідом автомобілем та везли в Україну гуманітарну допомогу. За час своєї подорожі Саша зібрав понад 10 000 євро для допомоги нашій країні.

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Я не боявся їхати до вас в Україну, хоч розумів, що тут неспокійно. У країні йде справжня війна. Я розповідав європейцям, що ситуація не покращується, тим паче із настанням зими.

Тому підтримка необхідна. Я хотів залучити до допомоги якнайбільше людей, — зізнається мандрівник.

В Ужгороді Саша пробуде чотири місяці. У Палаці для дітей та юнацтва, який із перших днів повномасштабної війни прихистив переселенців і допомагає їм досі, хлопець проводить для вихованців безкоштовні заняття англійською. Він зустрічається з молоддю, надихаючи на добрі справи своїм вчинком.

За майже рік війни українцям доставили сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, до якої входять ліки, продуктові набори, вода, одяг, засоби гігієни, побутова хімія, медичні засоби та предмети побуту.

Така підтримка не менш важлива за військову. Дізнайся, як доставляють гуманітарну допомогу в Україні.

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