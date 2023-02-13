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Копітка робота подібна до мурашника: як доставляють гуманітарну допомогу в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 19:30
Гуманітарна допомога

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