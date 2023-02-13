Копітка робота подібна до мурашника: як доставляють гуманітарну допомогу в Україні

У новинах люди бачать події ніби зі сторони. Що їм видно? Зруйнований дім, вирву на дорозі, згорілі авто, натовп, який розбирає завали. А що людям не видно?

Не видно матір, яка залишилася з дітьми без даху над головою та копійчини в кишені. Що їй робити, чим годувати своїх дітей, де шукати допомоги?

Пенсіонерів, які усе своє життя зібрали в оселі: від фотографій молодості до іграшок онуків. Вони жили на свою і так невелику пенсію, а тепер навіть не мають сумки та гаманця, щоб піти до магазину.

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У новинах видно цифри — кількість зруйнованих будівель, окупованих населених пунктів, поранених, загиблих… Не видно людські долі. Ми не знаємо, як люди виживають далі. А коли в тебе не лишилося нічого, ти дійсно виживаєш.

Чому гуманітарна допомога важлива

За майже рік війни українцям доставили сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, до якої входять ліки, продуктові набори, вода, одяг, засоби гігієни, побутова хімія, медичні засоби та предмети побуту. Ці речі необхідні для забезпечення життя.

Гуманітарна допомога різних країн світу не менш важлива за військову.

Вона зменшує наслідки гуманітарної катастрофи у прифронтових територіях, де неможливо придбати продукти, не працює водопровід, немає світла, тепла і зв’язку.

Крім цього гуманітарні набори отримують ВПО. Людям, які втратили все, це як промінь надії та світла. Адже про них не забули, їм допомагають.

Ми чули сотні історій, як люди з окупованих, прифронтових чи деокупованих територій змушені були збирати дощову воду чи розтоплювати сніг. Як вони днями нічого не їли, а потім ділили банку консерви на всю родину на день. Деякі люди просто не мають змоги виїхати з цих територій і дуже потребують їжі та води. Саме тому важливо доставляти їм гуманітарну допомогу.

Як працює ланцюг доставки гуманітарної допомоги

Проте звідки волонтери, міжнародні чи гуманітарні організації знають, що необхідно конкретним людям, що треба класти у пакунок гуманітарної допомоги? Особливо, коли йдеться про їжу.

Збирати інформацію та складати списки потреб допомагає місцева влада. Її представники з’ясовують у людей, що їм найбільше необхідно: яка їжа, які товари. Адже треба розуміти, там, де є газ і вода, — одна ситуація, а де складно готувати їжу — інша.

Вміст продуктового набору не складають навмання. Насамперед це мають бути поживні продукти з тривалим терміном придатності, які можуть зберігатися без холодильника.

До складу продуктових наборів, які в рамках гуманітарної допомоги надала постраждалим від війни людям компанія Кока-Кола, входять консерви, крупи, макарони, борошно, дріжджі, олія, сіль, цукор, чай, питна вода у пляшках та напої. Ці набори сформовані за міжнародними стандартами й доставлені в Україну за сприяння італійського Червоного Хреста.

Організують і фінансують закупівлю гуманітарної допомоги міжнародні організації та компанії, соціально відповідальний бізнес, підприємці.

Коли гуманітарна допомога уже в Україні, треба думати, як доставити її у прифронтові регіони. У цьому допомагає Товариство Червоного Хреста України. Організація має логістичні хаби, відповідну кількість волонтерів, налагоджену систему взаємодії з місцевою владою. Так гуманітарна допомога надходить у прифронтові зони, деокуповані території та у різні куточки України, де люди цього потребують.

Гуманітарна підтримка України продовжується

Завдяки допомозі міжнародних організацій, відповідального бізнесу та волонтерів життя людей, що постраждали внаслідок російської агресії, поступово налагоджується

Компанія Кока-Кола разом зі своїм партнером Coca-Cola HBC виділили 4,7 млн євро на постачання у співпраці з Товариством Червоного Хреста України 70 тисяч продуктових наборів і напоїв громадам, які найбільше відчувають потребу в продовольстві.

Починаючи з лютого 2022 року, компанія Кока-Кола, партнери з розливу напоїв під її брендами, а також Фундація Кока-Кола виділили понад 18 млн євро на гуманітарну допомогу Україні, зокрема, на відновлення інфраструктури, забезпечення продуктовими наборами найбільш нужденних категорій населення і підтримку своїх працівників.

70 тисяч українських сімей у 16 регіонах України вже отримали продуктові набори від компанії Кока-Кола. Найбільше продовольчих наборів було спрямовано у Харківську і Миколаївську області, що постійно страждають від ворожих обстрілів і бомбардувань, а також мешканцям населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, які тривалий час перебували під окупацією.

Вікна-новини СТБ та Факти ICTV у спільному спецпроекті Допомагаємо і перемагаємо розповідатимуть про перебіг гуманітарної місії компанії Кока-Кола в Україні та ділитимуться історіями волонтерів, які допомагають українцям, а також людей, які пережили окупацію і потребують гуманітарної допомоги.