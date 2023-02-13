Кропотливая работа, напоминающая муравейник: как доставляют гуманитарную помощь в Украине

В новостях люди видят события будто со стороны. Что им видно? Разрушенный дом, воронку на дороге, сгоревшие авто, толпу, разбирающую завалы. А что людям не видно?

Не видно мать, которая осталась с детьми без крыши над головой и копейки в кармане. Что ей делать, чем кормить своих детей, где искать помощи?

Пенсионеров, которые всю свою жизнь собрали в доме: от фотографий молодости до игрушек внуков. Они жили на свою и без того небольшую пенсию, а теперь у них даже нет сумки и кошелька, чтобы пойти в магазин.

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В новостях видны цифры — количество разрушенных построек, оккупированных населенных пунктов, раненых, погибших… Не видны человеческие судьбы. Мы не знаем, как люди выживают дальше. А когда у тебя ничего не осталось, ты действительно выживаешь.

Почему гуманитарная помощь важна

За почти год войны украинцам доставили сотни тысяч тонн гуманитарной помощи, включающей лекарства, продуктовые наборы, воду, одежду, средства гигиены, бытовую химию, медицинские средства и предметы быта. Эти вещи необходимы для обеспечения жизни.

Гуманитарная помощь разных стран мира не менее важна, чем военная.

Она уменьшает последствия гуманитарной катастрофы на прифронтовых территориях, где невозможно приобрести продукты, не работает водопровод, нет света, тепла и связи.

Кроме этого, гуманитарные наборы получают ВПЛ. Для людей, потерявших все, это как луч надежды и света. О них ведь не забыли, им помогают.

Мы слышали сотни историй, как люди из оккупированных, прифронтовых или деоккупированных территорий были вынуждены собирать дождевую воду или растапливать снег. Как они днями ничего не ели, а потом делили банку консервы на всю семью в день. Некоторые люди просто не могут выехать с этих территорий и очень нуждаются в пище и воде. Вот почему важно доставлять им гуманитарную помощь.

Как работает цепочка доставки гуманитарной помощи

Однако откуда волонтеры, международные или гуманитарные организации знают, что необходимо конкретным людям, что нужно класть в пакет гуманитарной помощи? Особенно когда речь идет о еде.

Собирать информацию и составлять списки нуждающихся помогают местные власти. Их представители выясняют у людей, что им больше всего необходимо: какая еда, какие товары. Ведь надо понимать, что там, где есть газ и вода, — одна ситуация, а где сложно готовить еду — другая.

Содержимое продуктового набора не формируют наугад. Прежде всего, это должны быть питательные продукты с длительным сроком годности, которые могут храниться без холодильника.

Так, в состав продуктовых наборов, которые в рамках гуманитарной помощи предоставила пострадавшим от войны людям компания Кока-Кола, входят консервы, крупы, макароны, мука, дрожжи, растительное масло, соль, сахар, чай, питьевая вода в бутылках и напитках. Эти наборы сформированы по международным стандартам и доставлены в Украину при содействии итальянского Красного Креста.

Организуют и финансируют закупки гуманитарной помощи международные организации и компании, социально ответственный бизнес, предприниматели.

Когда гуманитарная помощь уже в Украине, нужно думать, как доставить ее в прифронтовые регионы. В этом помогает Общество Красного Креста Украины. Организация имеет логистические хабы, соответствующее количество волонтеров, отлаженную систему взаимодействия с местными властями. Так гуманитарная помощь поступают в прифронтовые зоны, деоккупированные территории и в разные уголки Украины, где люди в этом нуждаются.

Гуманитарная поддержка Украины продолжается

Благодаря помощи международных организаций, ответственного бизнеса и волонтеров жизнь людей, пострадавших в результате российской агрессии, постепенно налаживается.

Компания Кока-Кола вместе со своим партнером Coca-Cola HBC выделили 4,7 млн евро на поставки в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины 70 тысяч продуктовых наборов и напитков общинам, наиболее нуждающимся в продовольствии.

Начиная с февраля 2022 года, компания Кока-Кола, партнеры по разливу напитков под ее брендами, а также Фундация Кока-Кола выделили более 18 млн евро на гуманитарную помощь Украине, в частности, на восстановление инфраструктуры, обеспечение продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения и поддержку своих работников.

70 тысяч украинских семей в 16 регионах Украины уже получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.

Вікна-новини СТБ и Факты ICTV в совместном спецпроекте Помогаем и побеждаем будут рассказывать о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делиться историями волонтеров, которые помогают украинцам, а также людей, переживших оккупацию и нуждающихся в гуманитарной помощи.