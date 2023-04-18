Наші в Іспанії: як українська співачка заради дітей змінила мікрофон на фартух

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України багатьом довелось покинути свої домівки, а комусь й усе раніше вибудуване життя.

Так сталось і з українською співачкою Вікторією Денисенко, яка разом з дітьми переїхала із Запоріжжя в місто Бургос, що на півночі Іспанії.

За рік життя за кордоном Вікторія навчилась любити Іспанію. Однак зізнається, що ніщо не замінить їй рідного Запоріжжя та України в серці.

Чому Вікторії довелося змінити три роботи? Який набір продуктів завжди можна побачити в кошику іспанців? Про все це і трохи більше Вікторія розповіла для Ранку у Великому Місті.

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Про Бургос та житло в місті

У Бургосі мені дуже подобається. Тут красиво майже завжди. Я вважаю, що в Іспанії ви взагалі не знайдете двох однакових будинків.

Вікторія з дітьми живе в орендованій квартирі. Та жінка зізнається, що знайти варіант, який міг би задовольнити як за площею, так і за ціною, було досить важко. Адже місто туристичне, тому й попит високий. Знадобилось три місяці, аби знайти житло.

Про роботу в Іспанії

За рік проживання у Бургосі Вікторія змінила три роботи. Довелось працювати на фабриці, а також мити посуд та прибирати.

Деякі українці соромляться розповідати про те, де вони працюють у вимушеній еміграції. Однак Вікторія впевнена, що цим досвідом варто ділитися.

Про іспанські магазини

Найчастіше іспанці ходять у магазин з великими сумками. Туди складають свій улюблений сир місцевого виробництва під назвою флан. А також, звісно, часто купують хамон.

Іспанці дуже серйозно ставляться до їжі, яку вони вживають. Вони вважають, що якщо корова щаслива, то вона буде давати дуже смачне молоко.

Ходять цілі повір’я, що нібито щасливі іспанські корови слухають класичну музику та п’ють пиво, а тому й дають смачне молоко, бо не відчувають стресу.

Та Вікторія зізнається, що найбільше їй смакують місцеві апельсини.

Проте іспанці не лише приймають у себе вдома українських біженців, але й знаходять нові способи підтримки. Читай, як 18-річний іспанець вирішив проїхати з Барселони до Ужгорода на велосипеді, щоб підтримати Україну.

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