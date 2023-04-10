Українці у Швеції: як переселенцям отримати документи, соцвиплати, житло та роботу в новій країні

Після початку повномасштабної війни тисячі українців знайшли прихисток у Швеції. Туди ж дорога життя завела і фармацевтку та блогерку Яну Українську.

Вона розповіла про те, як облаштуватись у Швеції, отримати документи, житло, соціальні виплати та роботу в цій країні.

Як отримати статус тимчасового захисту у Швеції

За словами Яни, отримати документи на офіційне перебування у Швеції доволі швидко та просто. У міграційній службі потрібно заповнити анкету, сфотографуватись та здати відбитки пальців для біометричної ID-картки.

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Як оформити соцвиплати у Швеції

Українці мають право на отримання соціальних виплат у Швеції. Для цього варто заповнити додаткову заявку.

На дорослого в середньому 61 крона на день та 44 крони на день на дитину, — каже Яна.

Крім цього, переселенці можуть оформити картку на допомогу з продуктами на 200 крон на пів року. Це означає, що ти отримуватимеш їжу раз на тиждень і таким чином можеш суттєво зекономити.

При цьому всі документи та картку ти отримаєш поштою, тож другий раз їхати в міграційну службу не доведеться.

Як безкоштовно отримати житло у Швеції

Так само можна подати заявку на отримання житла. А поки міграційна служба шукатиме його, тобі запропонують пожити в гуртожитку разом з іншими українцями.

Якщо ти самостійно знайшов(-ла) місце проживання, то варто просто повідомити міграційній службі адресу, за якою плануєш мешкати.

Житло та комунальні послуги для українських біженців тут безкоштовні. Але пам’ятай, що після офіційного працевлаштування в країні тобі доведеться покривати витрати на комуналку самостійно.

Як знайти роботу у Швеції

Українці, які хочуть знайти роботу у Швеції, мають звернутись до установи Arbetsförmedlingen. Там потрібно вказати, що ти вмієш робити, який у тебе досвід, освіта та чим би ти хотів(-ла) займатись.

Поки держава шукатиме для тебе варіанти, ти можеш і самостійно переглядати вакансії та подавати заявки.

Податки у Швеції дуже високі, але це дає змогу мати високий рівень життя та стабільність, а також допомагати переселенцям, пенсіонерам та тим, хто потребує, — пояснює дівчина.

Та навіть після вирахування всіх податків заробітна плата залишається пристойною, адже мінімальна з/п у Швеції — 15 000 крон (близько 54 000 грн).

І хоч вартість життя в цій країні зовсім недешева, усе ж завдяки соцвиплатам та підтримці держави українці можуть заощаджувати кошти та мати гарний рівень життя.

Наші люди тепер буквально всюди. Акторка з Запоріжжя Олеся Андрушевська розповіла про життя в Амстердамі та адаптацію до нової країни.

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