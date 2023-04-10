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Українці у Швеції: як переселенцям отримати документи, соцвиплати, житло та роботу в новій країні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 10:00
Українці у Швеції: як переселенцям отримати документи, соцвиплати, житло та роботу в новій країні
Фото: Instagram

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