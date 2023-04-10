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Украинцы в Швеции: как переселенцам получить документы, соцвыплаты, жилье и работу в новой стране

Елена Яковлева, редактор сайта 10 апреля 2023, 10:00
Українці у Швеції: як оформити соцвиплати, отримати житло та роботу
Фото: Instagram

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