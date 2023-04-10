Украинцы в Швеции: как переселенцам получить документы, соцвыплаты, жилье и работу в новой стране

После начала полномасштабной войны тысячи украинцев нашли убежище в Швеции. Туда же дорога жизни завела и фармацевта, блогера Яну Украинскую.
Она рассказала о том, как обустроиться в Швеции, получить документы, жилье, социальные выплаты и работу в этой стране.
По словам Яны, получить документы на официальное пребывание в Швеции достаточно быстро и просто. В миграционной службе следует заполнить анкету, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев для биометрической ID-карты.
Украинцы имеют право на получение социальных выплат в Швеции. Для этого следует заполнить дополнительную заявку.
На взрослого в среднем 61 крона в день и 44 кроны в день на ребенка, — говорит Яна.
На взрослого в среднем 61 крона в день и 44 кроны в день на ребенка, — говорит Яна.
Кроме этого, переселенцы могут оформить карту на помощь с продуктами на 200 крон на полгода. Это значит, что ты будешь получать еду раз в неделю и таким образом можешь существенно сэкономить.
При этом все документы и карточку ты получишь по почте, так что второй раз ехать в миграционную службу не придется.
Фото: Pexels
Также можно подать заявку на получение жилья. А пока миграционная служба будет искать его, тебе предложат пожить в общежитии вместе с другими украинцами.
Если ты самостоятельно нашел(-ла) место жительства, то стоит просто сообщить миграционной службе адрес, по которому планируешь проживать.
Жилье и коммунальные услуги для украинских беженцев здесь бесплатные. Но помни, что после официального трудоустройства в стране придется покрывать расходы на коммуналку самостоятельно.
Украинцы, желающие найти работу в Швеции, должны обратиться в учреждение Arbetsförmedlingen. Там нужно указать, что ты умеешь делать, какой у тебя опыт, образование и чем бы ты хотел(-а) заниматься.
Пока государство будет искать тебе варианты, ты можешь и самостоятельно просматривать вакансии и подавать заявки.
Налоги в Швеции очень высокие, но это позволяет иметь высокий уровень жизни и стабильность, а также помогать переселенцам, пенсионерам и нуждающимся, — объясняет девушка.
Налоги в Швеции очень высокие, но это позволяет иметь высокий уровень жизни и стабильность, а также помогать переселенцам, пенсионерам и нуждающимся, — объясняет девушка.
И даже после вычета всех налогов заработная плата остается пристойной, ведь минимальная з/п в Швеции — 15 000 крон (около 54 000 грн).
И хотя стоимость жизни в этой стране совсем недешевая, все же благодаря соцвыплатам и поддержке государства украинцы могут экономить средства и иметь хороший уровень жизни.
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Допис, поширений ФАРМАЦЕВТ ???? ЗДОРОВ‘Я ???? АПТЕКА (@yana.uk)
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