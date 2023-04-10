Украинцы в Швеции: как переселенцам получить документы, соцвыплаты, жилье и работу в новой стране

После начала полномасштабной войны тысячи украинцев нашли убежище в Швеции. Туда же дорога жизни завела и фармацевта, блогера Яну Украинскую.

Она рассказала о том, как обустроиться в Швеции, получить документы, жилье, социальные выплаты и работу в этой стране.

Как получить статус временной защиты в Швеции

По словам Яны, получить документы на официальное пребывание в Швеции достаточно быстро и просто. В миграционной службе следует заполнить анкету, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев для биометрической ID-карты.

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Как оформить соцвыплаты в Швеции

Украинцы имеют право на получение социальных выплат в Швеции. Для этого следует заполнить дополнительную заявку.

На взрослого в среднем 61 крона в день и 44 кроны в день на ребенка, — говорит Яна.

Кроме этого, переселенцы могут оформить карту на помощь с продуктами на 200 крон на полгода. Это значит, что ты будешь получать еду раз в неделю и таким образом можешь существенно сэкономить.

При этом все документы и карточку ты получишь по почте, так что второй раз ехать в миграционную службу не придется.

Как бесплатно получить жилье в Швеции

Также можно подать заявку на получение жилья. А пока миграционная служба будет искать его, тебе предложат пожить в общежитии вместе с другими украинцами.

Если ты самостоятельно нашел(-ла) место жительства, то стоит просто сообщить миграционной службе адрес, по которому планируешь проживать.

Жилье и коммунальные услуги для украинских беженцев здесь бесплатные. Но помни, что после официального трудоустройства в стране придется покрывать расходы на коммуналку самостоятельно.

Как найти работу в Швеции

Украинцы, желающие найти работу в Швеции, должны обратиться в учреждение Arbetsförmedlingen. Там нужно указать, что ты умеешь делать, какой у тебя опыт, образование и чем бы ты хотел(-а) заниматься.

Пока государство будет искать тебе варианты, ты можешь и самостоятельно просматривать вакансии и подавать заявки.

Налоги в Швеции очень высокие, но это позволяет иметь высокий уровень жизни и стабильность, а также помогать переселенцам, пенсионерам и нуждающимся, — объясняет девушка.

И даже после вычета всех налогов заработная плата остается пристойной, ведь минимальная з/п в Швеции — 15 000 крон (около 54 000 грн).

И хотя стоимость жизни в этой стране совсем недешевая, все же благодаря соцвыплатам и поддержке государства украинцы могут экономить средства и иметь хороший уровень жизни.

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