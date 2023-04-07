Собственный опыт. 9 обыденных вещей и трудностей, которые удивили в путешествии в Канаду

За первые два месяца в Канаде у меня накопилось историй на несколько публикаций.

Безусловно, эта страна идеальна для многих (и для меня), и непременно расскажу об этих невероятных плюсах в следующих публикациях.

Однако на этот раз пишу о неких сложных моментах, к которым стоит морально подготовиться перед путешествием.

В этом материале расскажу о своем повседневном опыте в Торонто: о ежедневной рутине, о том, что поражает в обыденности и разрывает шаблоны, а также о трудностях, с которыми я столкнулась в начале путешествия.

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Жилье в Канаде

Я здесь гощу, но знакома с украинцами, которые сначала две недели бесплатно жили в отеле по программе CUAET. Зачастую аренда комнаты — $750-1000 (канадских, в дальнейшем все цены указываю именно в канадских долларах).

1 канадский доллар – 0,74 доллара США.

Квартира — от $2000-2500.

Зимой семья из четырех человек за коммунальные услуги платит, например, $400–500/месяц (если дом на четыре спальни, важно, что сумма отличается от погоды).

Погода

Канадцы очень часто активно обсуждают погоду. Я приехала в Торонто в начале февраля 2023-го и все это время погода приятная.

Сухой воздух, часто солнечно, снег как в детстве.

Дважды была вьюга, а однажды метель сопровождали гром и молния.

Бывает ветер сбивает с ног.

Как-то, в конце марта, утром было солнечно, далее — дождь с ветром, потом — снег, под вечер — солнце с мощным ветром, а вечером — мороз. Вот 2 апреля был мороз.

Зимой готовься регулярно отгребать автомобиль из-под снега и льда, когда порой ветер сбивает с ног.

Когда снег до колен, канадцы достают мощные водонепроницаемые сапоги на массивной подошве.

Транспорт в Канаде

Что касается транспорта, то без автомобиля практически невозможно. Большие расстояния, даже в супермаркеты обычно несколько километров пути.

С украинскими правами можно ездить три месяца.

Есть нюанс со страховкой: если покупаешь машину б/у и у тебя мало канадского опыта вождения, то за страховку будешь платить $300-400/месяц.

Паркинг на окраинах стоит, например, $6 в день, а возле социальных учреждений, таких как ServiceOntario, 10 минут — бесплатно.

В центре заплатишь и $30 в час, поэтому люди преимущественно ездят туда на метро.

Если зимой в респектабельном финансовом районе увидишь даму в туфлях на каблуке, то ее машина несомненно где-то рядом.

Разовый проезд в общественном транспорте – $3,35 – это два часа езды на метро, в трамвае, автобусе и городской электричке.

Если получаешь социальную выплату или субсидию, можешь оформить 30% скидку, это предусмотрено и для украинцев по программе CUAET.

С метро не всегда спланируешь логистику, ведь иногда оно останавливается даже на 20 минут.

На всех станциях метро есть качественный wi-fi, а на некоторых обустроены туалеты, обозначенные на карте.

Что касается автобусов, то некоторые иногда курсируют раз в 30 минут и почти всегда опаздывают.

Кстати, предусмотрен отдельный общественный транспорт для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, курсирующий по соответствующему графику.

Мобильный номер

Планируешь оставаться на некоторое время?

Тогда обязательно сделай местный мобильный номер, ведь его повсюду просят. Здесь распространено смс-общение — пожалуй, это связано с дороговизной мобильного интернета.

Хочешь номер?

Тогда предоставь мобильному оператору паспортные данные и адрес места жительства в Канаде.

Платишь $10 за получение номера и дальше – от $15 ежемесячно – это безлимит смс и 100 минут по Канаде (речь идет об одной из компаний). Пакет с мобильным интернетом и безлимитными звонками по Канаде стоит $35-45.

Забываешь вовремя заплатить?

Тогда тебе заблокируют исходящие, входящие вызовы и смс.

К своему номеру на сайте мобильного оператора нужно подвязать именно кредитную карту.

Пополнить счет онлайн или по звонку в колцентр можно только кредитной картой, которая имеет имя владельца и адрес, указанные при регистрации номера.

В инном случае покупаешь ваучер в супермаркете.

Кстати, как только я установила канадский номер, и мне каждый день, утром и вечером, поступают мошеннические смс, звонят по телефону незнакомцы, ищут определенных людей. Однако в большинстве тарифов входящие звонки платные.

Язык

Английский в Канаде — не английский в Европе.

Быстрая речь, сленг со всего мира, разные акценты, мультикультурные речевые конструкции, тематические шутки и социальный бэкграунд.

Подтянуть речь можно на разных мероприятиях: языковые кружки, бесплатные лекции и воркшопы, сеть клубов ораторского мастерства Toastmasters (здесь членские взносы, но несколько раз можно посетить как гость), а также платные и бесплатные курсы для украинцев.

Однако на курсы тебя могут записать и через 1,5 месяца после подачи заявки, и придется изрядно побыть на телефонной горячей линии, чтобы зарегистрироваться на тест.

Курсы есть для всех уровней, от двух до шести-семи часов в день, кроме выходных.

В моей группе обычно собирается 25 участников трех уровней.

Работа в Канаде

Если ты без финансовой подушки, нет уверенности в своей речи, ждешь бесплатных курсов, то, возможно, придется пойти поработать не по специальности.

Мои знакомые из финансовой и ИТ-сферы отправили немало безупречных резюме и по шесть месяцев не получали ответа.

Поэтому здесь рекомендуют максимально ходить на тематические мероприятия из разных профессиональных сфер, знакомиться вживую и поддерживать контакт.

А еще советуют усовершенствовать свою страницу в LinkedIn, писать в этой сети менеджерам и даже топам, и искренне просить о встрече.

Нередко они соглашаются.

В Торонто еженедельно проходят бесплатные воркшопы, где учат современно оформлять резюме, качественно готовиться к собеседованиям, развивать свою страницу в LinkedIn, который очень популярен в Канаде.

Также еженедельно проходят занятия по базовым знаниям программ для дизайна, фотографии, видео, мобильной съемки, программирования.

Что касается вакансий, то сейчас видим дефицит именно интеллектуальных, творческих.

Сейчас в Канаде активно говорят о кризисе, в то же время есть немалый спрос на низкооплачиваемые профессии. Мои знакомые из Киева классно зарабатывали там в креативной сфере, а здесь — уже пять лет на минималке.

Интересно, что зарплата в ИТ, после уплаты налогов, почти не отличается от украинской.

Украинец сталкивается на собеседованиях с такими нюансами, мол, как его пригласить на работу, если он в любой момент может уехать.

Некие работодатели могут предпочесть человека с канадским дипломом бакалавра без опыта, а не украинца с большим результатом деятельности.

Да, работодателю важно, чтобы кандидат знал канадский контекст.

Здесь обращают внимание на твое образование, ценят степень магистра, постоянное обучение, а также волонтерство.

Однако в то же время могут сказать, что ты “слишком квалифицированный”, а значит, “дорогой”.

Так что если подаешь заявку на определенную вакансию, то пиши о своем опыте именно для этой позиции, чтобы не столкнуться с “overqualified”.

Иногда новоприбывшие начинают с максимально простого: выгуливают собак, берут кошек домой, когда хозяева куда-то едут (есть мобильное приложение с таким сервисом).

Также идут охранниками в библиотеку, в том числе немало женщин.

Там довольно простой протокол работы: самое главное — вовремя нажать кнопку 911.

Также есть спрос на первоначальные должности в банках, преимущественно приглашают на половину рабочего дня, оплата от $20/час.

С другой стороны, среди моих друзей и знакомых есть те, которые с украинскими дипломами сразу попадали в средний менеджмент крупных компаний, сейчас пребывают на руководящих должностях.

Крайне важно иметь широкий круг знакомств, быть упорным и качественно общаться на английском.

Волонтерство в Канаде

Кстати, о волонтерстве. Оно важно для поступления в университет, благодаря ему немного легче попасть на желаемую работу.

Еще тут нередко пенсионеры идут волонтерить.

Я пыталась попасть на волонтерство в Royal Ontario Museum, но там уже набрали новых участников, провели им обучение в конце 2022-го, и здесь приглашают именно на год по системной программе и графику.

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Безопасность и бездомные

Здесь действительно чувствуется безопасность — вот по два охранника на каждом этаже центральной библиотеки. В библиотеку может зайти каждый — работать со своим лэптопом, проводить встречи и участвовать в мероприятиях — без читательского билета.

Наведываются и бездомные поспать.

Больше всего бездомных увидела перед анонсированной вьюгой, в финансовом районе небоскребов Downtown. Они лежали под куртками, укрывшись с головой, посреди лакшеры жизни.

С другой стороны, безопасность тоже относительна.

К примеру, библиотекарь рассказывала, как за ее дочками-подростками следовал мужчина с ножом. У одной девушки, моей одногруппницы по языковому кругу, водитель такси украл доставку обуви более чем на $1000. У знакомых ночью угнали автомобиль возле частного дома.

Ежедневно встречаю в метро агрессивных личностей.

Говорят, после ковида их стало больше, поэтому в Торонто советуют быть максимально внимательными в метро, не стоять около рельсов и скорее менять вагон, если видите кого-то подозрительного.

Я уже меняла вагон раз пять.

Цены в Канаде

Конечно, ничего нового, что Канада — одна из самых дорогих стран мира.

Если украинец получит одноразовую выплату $3000, то это минималка, которой хватит на месяц-два, если ничего себе не позволять.

Интересно, что большинство здесь ходит с новейшими айфонами, но зимой коммунальные услуги для семьи ежемесячно стоят, как половина айфона.

Покраска + стрижка у мастера среднего сегмента в скромной парикмахерской — не менее $400. Два таких визита в салон – и можно заплатить месячную аренду комнаты, либо улететь на Кубу, либо купить 13-й айфон.

Что касается путешествий, то это определенная роскошь и для канадцев.

Четырехчасовое путешествие на поезде из Торонто в Оттаву — $70. А еще здесь далеко не европейское понимание лоукостов: если по Европе слетаешь и за €10 в одну сторону, то по Канаде, с Торонто в Ванкувер, — от $200.

Найдешь билет на самолет за $120? Это уже немалая удача!

Бюджетнее летать на Карибы, чем Канадой.

Если говорить о глобальных расходах, таких как жилье, образование, автомобиль, то, например, опытные специалисты после сорока до сих пор платят кредит за образование и не имеют собственного жилья.

Бывает, что и после 50-ти до сих пор арендуют только комнату.

Собственно канадцы нередко говорят, что детсад, хорошая школа, университет — это для них очень дорого и нередко за немалые кредиты.

Следовательно, работают преимущественно для оплаты счетов.

Кстати, хоть здесь множество социальных выплат для безработных, но пожилым людям не стоит полагаться на одну пенсию.

С другой стороны, говорят, что каждый в Канаде может заработать жилье и машину, но не больше. При этом должны усердно работать и выдерживать немалую конкуренцию на рынке.

Кстати, недавно я рассказывала тебе об Ольге Шиленко — ее жизни в Польше, Дании и Бельгии.