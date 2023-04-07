Собственный опыт. 9 обыденных вещей и трудностей, которые удивили в путешествии в Канаду

За первые два месяца в Канаде у меня накопилось историй на несколько публикаций.
Безусловно, эта страна идеальна для многих (и для меня), и непременно расскажу об этих невероятных плюсах в следующих публикациях.
Однако на этот раз пишу о неких сложных моментах, к которым стоит морально подготовиться перед путешествием.
Однако на этот раз пишу о неких сложных моментах, к которым стоит морально подготовиться перед путешествием.
В этом материале расскажу о своем повседневном опыте в Торонто: о ежедневной рутине, о том, что поражает в обыденности и разрывает шаблоны, а также о трудностях, с которыми я столкнулась в начале путешествия.
Я здесь гощу, но знакома с украинцами, которые сначала две недели бесплатно жили в отеле по программе CUAET. Зачастую аренда комнаты — $750-1000 (канадских, в дальнейшем все цены указываю именно в канадских долларах).
1 канадский доллар – 0,74 доллара США.
Квартира — от $2000-2500.
Квартира — от $2000-2500.
Зимой семья из четырех человек за коммунальные услуги платит, например, $400–500/месяц (если дом на четыре спальни, важно, что сумма отличается от погоды).
Канадцы очень часто активно обсуждают погоду. Я приехала в Торонто в начале февраля 2023-го и все это время погода приятная.
Сухой воздух, часто солнечно, снег как в детстве.
Сухой воздух, часто солнечно, снег как в детстве.
Дважды была вьюга, а однажды метель сопровождали гром и молния.
Бывает ветер сбивает с ног.
Бывает ветер сбивает с ног.
Как-то, в конце марта, утром было солнечно, далее — дождь с ветром, потом — снег, под вечер — солнце с мощным ветром, а вечером — мороз. Вот 2 апреля был мороз.
Зимой готовься регулярно отгребать автомобиль из-под снега и льда, когда порой ветер сбивает с ног.
Когда снег до колен, канадцы достают мощные водонепроницаемые сапоги на массивной подошве.
Что касается транспорта, то без автомобиля практически невозможно. Большие расстояния, даже в супермаркеты обычно несколько километров пути.
С украинскими правами можно ездить три месяца.
С украинскими правами можно ездить три месяца.
Есть нюанс со страховкой: если покупаешь машину б/у и у тебя мало канадского опыта вождения, то за страховку будешь платить $300-400/месяц.
Паркинг на окраинах стоит, например, $6 в день, а возле социальных учреждений, таких как ServiceOntario, 10 минут — бесплатно.
В центре заплатишь и $30 в час, поэтому люди преимущественно ездят туда на метро.
В центре заплатишь и $30 в час, поэтому люди преимущественно ездят туда на метро.
Если зимой в респектабельном финансовом районе увидишь даму в туфлях на каблуке, то ее машина несомненно где-то рядом.
Разовый проезд в общественном транспорте – $3,35 – это два часа езды на метро, в трамвае, автобусе и городской электричке.
Если получаешь социальную выплату или субсидию, можешь оформить 30% скидку, это предусмотрено и для украинцев по программе CUAET.
С метро не всегда спланируешь логистику, ведь иногда оно останавливается даже на 20 минут.
С метро не всегда спланируешь логистику, ведь иногда оно останавливается даже на 20 минут.
На всех станциях метро есть качественный wi-fi, а на некоторых обустроены туалеты, обозначенные на карте.
Что касается автобусов, то некоторые иногда курсируют раз в 30 минут и почти всегда опаздывают.
Кстати, предусмотрен отдельный общественный транспорт для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, курсирующий по соответствующему графику.
Планируешь оставаться на некоторое время?
Планируешь оставаться на некоторое время?
Тогда обязательно сделай местный мобильный номер, ведь его повсюду просят. Здесь распространено смс-общение — пожалуй, это связано с дороговизной мобильного интернета.
Хочешь номер?
Хочешь номер?
Тогда предоставь мобильному оператору паспортные данные и адрес места жительства в Канаде.
Платишь $10 за получение номера и дальше – от $15 ежемесячно – это безлимит смс и 100 минут по Канаде (речь идет об одной из компаний). Пакет с мобильным интернетом и безлимитными звонками по Канаде стоит $35-45.
Забываешь вовремя заплатить?
Забываешь вовремя заплатить?
Тогда тебе заблокируют исходящие, входящие вызовы и смс.
К своему номеру на сайте мобильного оператора нужно подвязать именно кредитную карту.
Пополнить счет онлайн или по звонку в колцентр можно только кредитной картой, которая имеет имя владельца и адрес, указанные при регистрации номера.
В инном случае покупаешь ваучер в супермаркете.
В инном случае покупаешь ваучер в супермаркете.
Кстати, как только я установила канадский номер, и мне каждый день, утром и вечером, поступают мошеннические смс, звонят по телефону незнакомцы, ищут определенных людей. Однако в большинстве тарифов входящие звонки платные.
Английский в Канаде — не английский в Европе.
Английский в Канаде — не английский в Европе.
Быстрая речь, сленг со всего мира, разные акценты, мультикультурные речевые конструкции, тематические шутки и социальный бэкграунд.
Подтянуть речь можно на разных мероприятиях: языковые кружки, бесплатные лекции и воркшопы, сеть клубов ораторского мастерства Toastmasters (здесь членские взносы, но несколько раз можно посетить как гость), а также платные и бесплатные курсы для украинцев.
Однако на курсы тебя могут записать и через 1,5 месяца после подачи заявки, и придется изрядно побыть на телефонной горячей линии, чтобы зарегистрироваться на тест.
Курсы есть для всех уровней, от двух до шести-семи часов в день, кроме выходных.
Курсы есть для всех уровней, от двух до шести-семи часов в день, кроме выходных.
В моей группе обычно собирается 25 участников трех уровней.
Если ты без финансовой подушки, нет уверенности в своей речи, ждешь бесплатных курсов, то, возможно, придется пойти поработать не по специальности.
Мои знакомые из финансовой и ИТ-сферы отправили немало безупречных резюме и по шесть месяцев не получали ответа.
Мои знакомые из финансовой и ИТ-сферы отправили немало безупречных резюме и по шесть месяцев не получали ответа.
Поэтому здесь рекомендуют максимально ходить на тематические мероприятия из разных профессиональных сфер, знакомиться вживую и поддерживать контакт.
А еще советуют усовершенствовать свою страницу в LinkedIn, писать в этой сети менеджерам и даже топам, и искренне просить о встрече.
Нередко они соглашаются.
Нередко они соглашаются.
В Торонто еженедельно проходят бесплатные воркшопы, где учат современно оформлять резюме, качественно готовиться к собеседованиям, развивать свою страницу в LinkedIn, который очень популярен в Канаде.
Также еженедельно проходят занятия по базовым знаниям программ для дизайна, фотографии, видео, мобильной съемки, программирования.
Что касается вакансий, то сейчас видим дефицит именно интеллектуальных, творческих.
Что касается вакансий, то сейчас видим дефицит именно интеллектуальных, творческих.
Сейчас в Канаде активно говорят о кризисе, в то же время есть немалый спрос на низкооплачиваемые профессии. Мои знакомые из Киева классно зарабатывали там в креативной сфере, а здесь — уже пять лет на минималке.
Интересно, что зарплата в ИТ, после уплаты налогов, почти не отличается от украинской.
Интересно, что зарплата в ИТ, после уплаты налогов, почти не отличается от украинской.
Украинец сталкивается на собеседованиях с такими нюансами, мол, как его пригласить на работу, если он в любой момент может уехать.
Некие работодатели могут предпочесть человека с канадским дипломом бакалавра без опыта, а не украинца с большим результатом деятельности.
Да, работодателю важно, чтобы кандидат знал канадский контекст.
Да, работодателю важно, чтобы кандидат знал канадский контекст.
Здесь обращают внимание на твое образование, ценят степень магистра, постоянное обучение, а также волонтерство.
Однако в то же время могут сказать, что ты “слишком квалифицированный”, а значит, “дорогой”.
Однако в то же время могут сказать, что ты “слишком квалифицированный”, а значит, “дорогой”.
Так что если подаешь заявку на определенную вакансию, то пиши о своем опыте именно для этой позиции, чтобы не столкнуться с “overqualified”.
Иногда новоприбывшие начинают с максимально простого: выгуливают собак, берут кошек домой, когда хозяева куда-то едут (есть мобильное приложение с таким сервисом).
Также идут охранниками в библиотеку, в том числе немало женщин.
Также идут охранниками в библиотеку, в том числе немало женщин.
Там довольно простой протокол работы: самое главное — вовремя нажать кнопку 911.
Также есть спрос на первоначальные должности в банках, преимущественно приглашают на половину рабочего дня, оплата от $20/час.
С другой стороны, среди моих друзей и знакомых есть те, которые с украинскими дипломами сразу попадали в средний менеджмент крупных компаний, сейчас пребывают на руководящих должностях.
Крайне важно иметь широкий круг знакомств, быть упорным и качественно общаться на английском.
Крайне важно иметь широкий круг знакомств, быть упорным и качественно общаться на английском.
Кстати, о волонтерстве. Оно важно для поступления в университет, благодаря ему немного легче попасть на желаемую работу.
Еще тут нередко пенсионеры идут волонтерить.
Еще тут нередко пенсионеры идут волонтерить.
Я пыталась попасть на волонтерство в Royal Ontario Museum, но там уже набрали новых участников, провели им обучение в конце 2022-го, и здесь приглашают именно на год по системной программе и графику.
Здесь действительно чувствуется безопасность — вот по два охранника на каждом этаже центральной библиотеки. В библиотеку может зайти каждый — работать со своим лэптопом, проводить встречи и участвовать в мероприятиях — без читательского билета.
Наведываются и бездомные поспать.
Больше всего бездомных увидела перед анонсированной вьюгой, в финансовом районе небоскребов Downtown. Они лежали под куртками, укрывшись с головой, посреди лакшеры жизни.
С другой стороны, безопасность тоже относительна.
С другой стороны, безопасность тоже относительна.
К примеру, библиотекарь рассказывала, как за ее дочками-подростками следовал мужчина с ножом. У одной девушки, моей одногруппницы по языковому кругу, водитель такси украл доставку обуви более чем на $1000. У знакомых ночью угнали автомобиль возле частного дома.
Ежедневно встречаю в метро агрессивных личностей.
Говорят, после ковида их стало больше, поэтому в Торонто советуют быть максимально внимательными в метро, не стоять около рельсов и скорее менять вагон, если видите кого-то подозрительного.
Я уже меняла вагон раз пять.
Я уже меняла вагон раз пять.
Конечно, ничего нового, что Канада — одна из самых дорогих стран мира.
Конечно, ничего нового, что Канада — одна из самых дорогих стран мира.
Если украинец получит одноразовую выплату $3000, то это минималка, которой хватит на месяц-два, если ничего себе не позволять.
Интересно, что большинство здесь ходит с новейшими айфонами, но зимой коммунальные услуги для семьи ежемесячно стоят, как половина айфона.
Покраска + стрижка у мастера среднего сегмента в скромной парикмахерской — не менее $400. Два таких визита в салон – и можно заплатить месячную аренду комнаты, либо улететь на Кубу, либо купить 13-й айфон.
Что касается путешествий, то это определенная роскошь и для канадцев.
Четырехчасовое путешествие на поезде из Торонто в Оттаву — $70. А еще здесь далеко не европейское понимание лоукостов: если по Европе слетаешь и за €10 в одну сторону, то по Канаде, с Торонто в Ванкувер, — от $200.
Найдешь билет на самолет за $120? Это уже немалая удача!
Найдешь билет на самолет за $120? Это уже немалая удача!
Бюджетнее летать на Карибы, чем Канадой.
Если говорить о глобальных расходах, таких как жилье, образование, автомобиль, то, например, опытные специалисты после сорока до сих пор платят кредит за образование и не имеют собственного жилья.
Бывает, что и после 50-ти до сих пор арендуют только комнату.
Бывает, что и после 50-ти до сих пор арендуют только комнату.
Собственно канадцы нередко говорят, что детсад, хорошая школа, университет — это для них очень дорого и нередко за немалые кредиты.
Следовательно, работают преимущественно для оплаты счетов.
Следовательно, работают преимущественно для оплаты счетов.
Кстати, хоть здесь множество социальных выплат для безработных, но пожилым людям не стоит полагаться на одну пенсию.
С другой стороны, говорят, что каждый в Канаде может заработать жилье и машину, но не больше. При этом должны усердно работать и выдерживать немалую конкуренцию на рынке.
Кстати, недавно я рассказывала тебе об Ольге Шиленко — ее жизни в Польше, Дании и Бельгии.