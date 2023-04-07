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Власний досвід. 9 буденних речей і труднощів, які здивували в подорожі в Канаду

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 07 Квітня 2023, 11:00
Канада

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