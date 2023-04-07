Власний досвід. 9 буденних речей і труднощів, які здивували в подорожі в Канаду

Наразі я перебуваю в Канаді, й за перші два місяці назбиралося історій на кілька публікацій.

Безумовно, ця країна є ідеальною для багатьох (і для мене), і неодмінно розповім про ці неймовірні плюси в наступних публікаціях.

Проте цього разу пишу про трохи складніші моменти, до яких варто морально підготуватися перед мандрівкою.

В цьому матеріалі розповім про свій буденний досвід у Торонто: щоденну рутину, що дивує в повсякденності, розриває шаблони, і, власне, про труднощі, з якими стикнулася на початку подорожі.

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Житло у Канаді

Я тут гостюю, але знайома з українцями, які спершу два тижні безкоштовно мешкали в готелі за програмою CUAET.

Зазвичай оренда кімнати — $750-1000 (канадських, надалі всі ціни вказую саме в канадських доларах).

1 канадський долар – 0,74 долара США.

Квартира — від $2000-2500.

Взимку родина з чотирьох осіб за компослуги платить, наприклад, $400–500/місяць (якщо будинок на чотири спальні, сума відрізняється і від погоди).

Погода

Канадці дуже часто активно обговорюють погоду. Я приїхала в Торонто на початку лютого 2023-го, і весь цей час вона зазвичай є приємною.

Сухе повітря, часто сонячно, сніг як у дитинстві.

Двічі була завірюха, а одного разу заметіль супроводжували грім і блискавка. Іноді вітер збиває з ніг. Якось, наприкінці березня, вранці було сонячно, далі — дощ із вітром, потім — сніг, під вечір — сонце з потужним вітром, а ввечері — мороз. Ось, 2 квітня був мороз.

Взимку готуйся регулярно відгрібати авто з-під снігу й льоду подеколи за шаленого вітру в обличчя.

Коли сніг до колін, то канадці неодмінно дістають потужні водонепроникні чоботи на масивній підошві.

Транспорт у Канаді

Щодо транспорту, то без авто практично неможливо, адже великі відстані, навіть до супермаркетів зазвичай по кілька кілометрів.

З українськими правами можна їздити три місяці.

Є нюанс зі страховкою: якщо купуєш вживане авто і в тебе обмаль канадського досвіду водіння, то за страховку платитимеш $300-400/місяць.

Паркінг на окраїнах вартує, наприклад, $6 за день, а біля соціальних установ, як-от ServiceOntario, 10 хвилин — безкоштовно.

В центрі заплатиш і $30 за годину, тож люди переважно їздять туди на метро.

Якщо взимку у респектабельному фінансовому районі побачиш даму в туфлях на підборах, то її авто неодмінно десь поряд.

Разовий проїзд у громадському транспорті — $3,35 — це дві години їзди на метро, в трамваї та автобусі. Якщо отримуєш соціальну виплату чи субсидію, то можеш оформити 30% знижку, це передбачено і для українців за програмою CUAET.

З метро не завжди сплануєш логістику, адже інколи воно зупиняється навіть на 20 хвилин.

На всіх станціях метро є якісний wi-fi, а де-не-де облаштовані вбиральні, позначені на карті.

Щодо автобусів, то певні подеколи курсують раз на 30 хвилин і майже завжди запізнюються.

До речі, передбачений окремий громадський транспорт для людей похилого віку та осіб з порушеннями рухової функції, який курсує за відповідним графіком.

Мобільний номер

Плануєш залишатися на певний час?

То неодмінно зроби місцевий мобільний номер, адже його всюди просять. Тут поширене смс-спілкування — мабуть, це пов’язано з дороговизною мобільного інтернету.

Хочеш номер?

Маєш надати мобільному оператору паспортні дані й адресу місця проживання в Канаді.

Платиш $10 за отримання номера і далі — від $15 щомісяця — це безліміт смс і 100 хвилин Канадою (йдеться про одну з компаній). Пакет із мобільним інтернетом і безлімітними дзвінками Канадою вартує $35-45.

Забуваєш вчасно заплатити? Тоді тобі заблокують вихідні й вхідні дзвінки та смс.

До свого номера на сайті мобільного оператора треба підв’язати саме кредитну картку.

Поповнити рахунок онлайн чи через дзвінок в колцентр можна тільки кредитною карткою, яка має ім’я власника та адресу, вказані при реєстрації номера.

В іншому разі купуєш ваучер в супермаркеті.

До речі, щойно я встановила канадський номер, і мені щодня, вранці й ввечері, надходять шахрайські смс, телефонують незнайомці, шукають певних людей. Проте в більшості тарифів вхідні дзвінки є платними.

Мова

Англійська в Канаді — не англійська в Європі.

Швидке мовлення, сленг з усього світу, різні акценти, мультикультурні мовленнєві конструкції, тематичні жарти й соціальний бекграунд.

Підтягнути мовлення можна на різних заходах: мовні кола, безкоштовні лекції й воркшопи, мережа клубів ораторської майстерності Toastmasters (тут членські внески, але кілька разів можна завітати як гість), а також платні й безоплатні курси власне для українців.

Проте на курси тебе можуть записати і за 1,5 місяці після подання заявки, і доведеться добряче побути на телефонній гарячій ліній, щоби зареєструватися на тест.

Курси є для всіх рівнів, від двох до шести-семи годин щодня, окрім вихідних.

У моїй групі зазвичай збирається 25 учасників трьох рівнів знань.

Робота в Канаді

Якщо ти без фінансової подушки, нема впевненості в мовленні, чекаєш безкоштовні курси, то, можливо, доведеться піти попрацювати не за спеціальністю.

Мої знайомі з фінансової та ІТ-сфери надіслали безліч бездоганних резюме і по шість місяців не отримували відповіді.

Тому тут рекомендують максимально ходити на тематичні заходи з різних професійних сфер, знайомитися наживо і підтримувати контакт.

А ще радять вдосконалити свою сторінку в LinkedIn, відтак писати менеджерам і навіть топам та щиро просити про зустріч.

Нерідко вони погоджуються.

В Торонто щотижня відбуваються безоплатні воркшопи, де навчають сучасно оформляти резюме, якісно готуватися до співбесід, розвивати свою сторінку в LinkedIn, який напрочуд популярний в Канаді. Також щотижня проходять заняття з базових знань програм для дизайну, фотографії, відео, мобільної зйомки, програмування.

Щодо вакансій, то наразі виглядає, що є дефіцит інтелектуальних, творчих.

Наразі в Канаді активно говорять про кризу, водночас є чималий попит на низькооплачувані позиції. Мої знайомі з Києва класно заробляли там в креативній індустрії, а тут уже п’ять років на мінімалці.

Цікаво, що зарплата в ІТ, після сплати податків, майже не відрізняється від української.

Українець стикається на співбесідах з такими нюансами, мовляв, як його запросити на роботу, якщо він в будь-який момент може поїхати. Певні роботодавці воліють обрати людину з канадським дипломом бакалавра без досвіду, а не українця з чималим результатом діяльності.

Так, працедавцеві важливо, аби кандидат знав канадський контекст.

Тут звертають увагу на твою освіту, цінують ступінь магістра, постійне навчання, а також волонтерство.

Проте водночас можуть сказати, що ти “надто кваліфікований”, відтак “дорогий”.

Тож якщо подаєшся на певну вакансію, то пиши про свій досвід саме для цієї позиції, аби не стикнутися з “overqualified”.

Інколи новоприбулі починають тут з максимально простого: вигулюють собак, беруть котів додому, коли господарі кудись їдуть (є мобільний застосунок із таким сервісом).

Також ідуть охоронцями в бібліотеку, серед них немало жінок.

Там доволі простий протокол роботи: найголовніше — вчасно натиснути на кнопку 911.

Також є попит на початкові посади в банках, переважно запрошують на половину робочого дня, оплата — від $20/година.

З іншого боку, серед моїх друзів і знайомих є ті, які з українськими дипломами відразу потрапляли в середній менеджмент великих компаній, а наразі перебувають на керівних посадах.

Вкрай важливо мати широке коло знайомств, бути завзятим і якісно спілкуватися англійською.

Волонтерство у Канаді

До речі, про волонтерство. Воно важливе для вступу в університет, через нього трохи легше потрапити на бажану роботу.

А ще тут нерідко пенсіонери йдуть волонтерити.

Я намагалася потрапити на волонтерство в Royal Ontario Museum, але там уже набрали нових учасників, провели їм навчання наприкінці 2022-го, і тут запрошують саме на рік за системною програмою і графіком.

Читати на тему Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи Як оформити закордонний паспорт онлайн і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Безпека і безхатченки

Тут справді відчувається безпека — ось по двоє охоронців на кожному поверсі центральної бібліотеки. В бібліотеку може зайти кожен — працювати зі своїм лептопом, проводити зустрічі і брати участь у заходах — без читацького квитка.

Навідуються і безхатченки поспати.

Найбільше безхатченків побачила перед анонсованою завірюхою, у фінансовому районі хмарочосів Downtown. Вони лежали під куртками, вкрившись головою, посеред лакшері життя.

З іншого боку, безпека — теж відносна.

До прикладу, пані бібліотекарка розповідала, як за її доньками-підлітками прямував чоловік із ножем. В однієї дівчини, моєї одногрупниці з мовного кола, водій таксі поцупив доставку взуття на понад $1000. У знайомих вночі вкрали авто біля приватного будинку.

Щодня зустрічаю в метро агресивних осіб.

Кажуть, після ковіду їх побільшало, тож в Торонто радять бути максимально уважними в метро, не стояти близько рейок і чимдуж міняти вагон, якщо бачите когось підозрілого.

Я вже міняла вагон разів п’ять.

Ціни й витрати в Канаді

Звісно, нічого нового, що Канада — одна з найдорожчих країн світу. Якщо українець отримає одноразову виплату $3000, то це мінімалка, якої вистачить на місяць–два, якщо нічого собі не дозволяти.

Цікаво, що більшість тут ходить з найновішими айфонами, але взимку компослуги для родини щомісяця вартують, як половина айфона. Фарбування + стрижка в майстра середнього сегмента у скромній перукарні — щонайменше $400. Два такі візити в салон — і можна заплатити місячну оренду кімнати, або полетіти на Кубу, або купити 13-й айфон.

Щодо подорожей, то це певна розкіш і для канадців.

Чотиригодинна мандрівка потягом із Торонто в Оттаву — $70. А ще тут далеко не європейське розуміння лоукостів: якщо Європою злітаєш і за €10 в один бік, то Канадою, з Торонто до Ванкуверу, — від $200.

Знайдеш квиток на літак за $120? Це вже чимала удача!

Бюджетніше літати на Кариби, ніж Канадою.

Якщо говорити про глобальні витрати, як-от житло, освіта, авто, то, наприклад, досвідчені спеціалісти після сорока досі платять кредит за освіту і не мають власного житла.

Буває, що і після 50 досі орендують тільки кімнату.

Власне канадці нерідко кажуть, що дитсадок, добра школа, університет — це для них дуже дорого і нерідко за добрячі кредити.

Відтак працюють преважно задля рахунків.

До речі, хоч тут безліч соціальних виплат для безробітних, але старшим людям не варто покладатися на одну пенсію.

З іншого боку, говорять, що кожен у Канаді може заробити на житло і машину, але не більше. При цьому має потужно працювати й витримувати чималу конкуренцію на ринку.

До речі, нещодавно я розповідала тобі про Ольгу Шиленко — її життя в Польщі, Данії та Бельгії.