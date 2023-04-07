Власний досвід. 9 буденних речей і труднощів, які здивували в подорожі в Канаду

Наразі я перебуваю в Канаді, й за перші два місяці назбиралося історій на кілька публікацій.
Безумовно, ця країна є ідеальною для багатьох (і для мене), і неодмінно розповім про ці неймовірні плюси в наступних публікаціях.
Проте цього разу пишу про трохи складніші моменти, до яких варто морально підготуватися перед мандрівкою.
Проте цього разу пишу про трохи складніші моменти, до яких варто морально підготуватися перед мандрівкою.
В цьому матеріалі розповім про свій буденний досвід у Торонто: щоденну рутину, що дивує в повсякденності, розриває шаблони, і, власне, про труднощі, з якими стикнулася на початку подорожі.
Я тут гостюю, але знайома з українцями, які спершу два тижні безкоштовно мешкали в готелі за програмою CUAET.
Зазвичай оренда кімнати — $750-1000 (канадських, надалі всі ціни вказую саме в канадських доларах).
1 канадський долар – 0,74 долара США.
Квартира — від $2000-2500.
Квартира — від $2000-2500.
Взимку родина з чотирьох осіб за компослуги платить, наприклад, $400–500/місяць (якщо будинок на чотири спальні, сума відрізняється і від погоди).
Канадці дуже часто активно обговорюють погоду. Я приїхала в Торонто на початку лютого 2023-го, і весь цей час вона зазвичай є приємною.
Сухе повітря, часто сонячно, сніг як у дитинстві.
Сухе повітря, часто сонячно, сніг як у дитинстві.
Двічі була завірюха, а одного разу заметіль супроводжували грім і блискавка. Іноді вітер збиває з ніг. Якось, наприкінці березня, вранці було сонячно, далі — дощ із вітром, потім — сніг, під вечір — сонце з потужним вітром, а ввечері — мороз. Ось, 2 квітня був мороз.
Взимку готуйся регулярно відгрібати авто з-під снігу й льоду подеколи за шаленого вітру в обличчя.
Взимку готуйся регулярно відгрібати авто з-під снігу й льоду подеколи за шаленого вітру в обличчя.
Коли сніг до колін, то канадці неодмінно дістають потужні водонепроникні чоботи на масивній підошві.
Щодо транспорту, то без авто практично неможливо, адже великі відстані, навіть до супермаркетів зазвичай по кілька кілометрів.
З українськими правами можна їздити три місяці.
З українськими правами можна їздити три місяці.
Є нюанс зі страховкою: якщо купуєш вживане авто і в тебе обмаль канадського досвіду водіння, то за страховку платитимеш $300-400/місяць.
Паркінг на окраїнах вартує, наприклад, $6 за день, а біля соціальних установ, як-от ServiceOntario, 10 хвилин — безкоштовно.
В центрі заплатиш і $30 за годину, тож люди переважно їздять туди на метро.
В центрі заплатиш і $30 за годину, тож люди переважно їздять туди на метро.
Якщо взимку у респектабельному фінансовому районі побачиш даму в туфлях на підборах, то її авто неодмінно десь поряд.
Разовий проїзд у громадському транспорті — $3,35 — це дві години їзди на метро, в трамваї та автобусі. Якщо отримуєш соціальну виплату чи субсидію, то можеш оформити 30% знижку, це передбачено і для українців за програмою CUAET.
З метро не завжди сплануєш логістику, адже інколи воно зупиняється навіть на 20 хвилин.
З метро не завжди сплануєш логістику, адже інколи воно зупиняється навіть на 20 хвилин.
На всіх станціях метро є якісний wi-fi, а де-не-де облаштовані вбиральні, позначені на карті.
Щодо автобусів, то певні подеколи курсують раз на 30 хвилин і майже завжди запізнюються.
До речі, передбачений окремий громадський транспорт для людей похилого віку та осіб з порушеннями рухової функції, який курсує за відповідним графіком.
Плануєш залишатися на певний час?
Плануєш залишатися на певний час?
То неодмінно зроби місцевий мобільний номер, адже його всюди просять. Тут поширене смс-спілкування — мабуть, це пов’язано з дороговизною мобільного інтернету.
Хочеш номер?
Хочеш номер?
Маєш надати мобільному оператору паспортні дані й адресу місця проживання в Канаді.
Платиш $10 за отримання номера і далі — від $15 щомісяця — це безліміт смс і 100 хвилин Канадою (йдеться про одну з компаній). Пакет із мобільним інтернетом і безлімітними дзвінками Канадою вартує $35-45.
Забуваєш вчасно заплатити? Тоді тобі заблокують вихідні й вхідні дзвінки та смс.
Забуваєш вчасно заплатити? Тоді тобі заблокують вихідні й вхідні дзвінки та смс.
До свого номера на сайті мобільного оператора треба підв’язати саме кредитну картку.
До свого номера на сайті мобільного оператора треба підв’язати саме кредитну картку.
Поповнити рахунок онлайн чи через дзвінок в колцентр можна тільки кредитною карткою, яка має ім’я власника та адресу, вказані при реєстрації номера.
В іншому разі купуєш ваучер в супермаркеті.
В іншому разі купуєш ваучер в супермаркеті.
До речі, щойно я встановила канадський номер, і мені щодня, вранці й ввечері, надходять шахрайські смс, телефонують незнайомці, шукають певних людей. Проте в більшості тарифів вхідні дзвінки є платними.
Англійська в Канаді — не англійська в Європі.
Англійська в Канаді — не англійська в Європі.
Швидке мовлення, сленг з усього світу, різні акценти, мультикультурні мовленнєві конструкції, тематичні жарти й соціальний бекграунд.
Підтягнути мовлення можна на різних заходах: мовні кола, безкоштовні лекції й воркшопи, мережа клубів ораторської майстерності Toastmasters (тут членські внески, але кілька разів можна завітати як гість), а також платні й безоплатні курси власне для українців.
Проте на курси тебе можуть записати і за 1,5 місяці після подання заявки, і доведеться добряче побути на телефонній гарячій ліній, щоби зареєструватися на тест.
Проте на курси тебе можуть записати і за 1,5 місяці після подання заявки, і доведеться добряче побути на телефонній гарячій ліній, щоби зареєструватися на тест.
Курси є для всіх рівнів, від двох до шести-семи годин щодня, окрім вихідних.
У моїй групі зазвичай збирається 25 учасників трьох рівнів знань.
У моїй групі зазвичай збирається 25 учасників трьох рівнів знань.
Якщо ти без фінансової подушки, нема впевненості в мовленні, чекаєш безкоштовні курси, то, можливо, доведеться піти попрацювати не за спеціальністю.
Мої знайомі з фінансової та ІТ-сфери надіслали безліч бездоганних резюме і по шість місяців не отримували відповіді.
Мої знайомі з фінансової та ІТ-сфери надіслали безліч бездоганних резюме і по шість місяців не отримували відповіді.
Тому тут рекомендують максимально ходити на тематичні заходи з різних професійних сфер, знайомитися наживо і підтримувати контакт.
А ще радять вдосконалити свою сторінку в LinkedIn, відтак писати менеджерам і навіть топам та щиро просити про зустріч.
Нерідко вони погоджуються.
Нерідко вони погоджуються.
В Торонто щотижня відбуваються безоплатні воркшопи, де навчають сучасно оформляти резюме, якісно готуватися до співбесід, розвивати свою сторінку в LinkedIn, який напрочуд популярний в Канаді. Також щотижня проходять заняття з базових знань програм для дизайну, фотографії, відео, мобільної зйомки, програмування.
Щодо вакансій, то наразі виглядає, що є дефіцит інтелектуальних, творчих.
Щодо вакансій, то наразі виглядає, що є дефіцит інтелектуальних, творчих.
Наразі в Канаді активно говорять про кризу, водночас є чималий попит на низькооплачувані позиції. Мої знайомі з Києва класно заробляли там в креативній індустрії, а тут уже п’ять років на мінімалці.
Цікаво, що зарплата в ІТ, після сплати податків, майже не відрізняється від української.
Цікаво, що зарплата в ІТ, після сплати податків, майже не відрізняється від української.
Українець стикається на співбесідах з такими нюансами, мовляв, як його запросити на роботу, якщо він в будь-який момент може поїхати. Певні роботодавці воліють обрати людину з канадським дипломом бакалавра без досвіду, а не українця з чималим результатом діяльності.
Так, працедавцеві важливо, аби кандидат знав канадський контекст.
Так, працедавцеві важливо, аби кандидат знав канадський контекст.
Тут звертають увагу на твою освіту, цінують ступінь магістра, постійне навчання, а також волонтерство.
Проте водночас можуть сказати, що ти “надто кваліфікований”, відтак “дорогий”.
Тож якщо подаєшся на певну вакансію, то пиши про свій досвід саме для цієї позиції, аби не стикнутися з “overqualified”.
Інколи новоприбулі починають тут з максимально простого: вигулюють собак, беруть котів додому, коли господарі кудись їдуть (є мобільний застосунок із таким сервісом).
Також ідуть охоронцями в бібліотеку, серед них немало жінок.
Також ідуть охоронцями в бібліотеку, серед них немало жінок.
Там доволі простий протокол роботи: найголовніше — вчасно натиснути на кнопку 911.
Також є попит на початкові посади в банках, переважно запрошують на половину робочого дня, оплата — від $20/година.
Також є попит на початкові посади в банках, переважно запрошують на половину робочого дня, оплата — від $20/година.
З іншого боку, серед моїх друзів і знайомих є ті, які з українськими дипломами відразу потрапляли в середній менеджмент великих компаній, а наразі перебувають на керівних посадах.
Вкрай важливо мати широке коло знайомств, бути завзятим і якісно спілкуватися англійською.
До речі, про волонтерство. Воно важливе для вступу в університет, через нього трохи легше потрапити на бажану роботу.
А ще тут нерідко пенсіонери йдуть волонтерити.
А ще тут нерідко пенсіонери йдуть волонтерити.
Я намагалася потрапити на волонтерство в Royal Ontario Museum, але там уже набрали нових учасників, провели їм навчання наприкінці 2022-го, і тут запрошують саме на рік за системною програмою і графіком.
Тут справді відчувається безпека — ось по двоє охоронців на кожному поверсі центральної бібліотеки. В бібліотеку може зайти кожен — працювати зі своїм лептопом, проводити зустрічі і брати участь у заходах — без читацького квитка.
Навідуються і безхатченки поспати.
Найбільше безхатченків побачила перед анонсованою завірюхою, у фінансовому районі хмарочосів Downtown. Вони лежали під куртками, вкрившись головою, посеред лакшері життя.
З іншого боку, безпека — теж відносна.
З іншого боку, безпека — теж відносна.
До прикладу, пані бібліотекарка розповідала, як за її доньками-підлітками прямував чоловік із ножем. В однієї дівчини, моєї одногрупниці з мовного кола, водій таксі поцупив доставку взуття на понад $1000. У знайомих вночі вкрали авто біля приватного будинку.
Щодня зустрічаю в метро агресивних осіб.
Кажуть, після ковіду їх побільшало, тож в Торонто радять бути максимально уважними в метро, не стояти близько рейок і чимдуж міняти вагон, якщо бачите когось підозрілого.
Я вже міняла вагон разів п’ять.
Я вже міняла вагон разів п’ять.
Звісно, нічого нового, що Канада — одна з найдорожчих країн світу. Якщо українець отримає одноразову виплату $3000, то це мінімалка, якої вистачить на місяць–два, якщо нічого собі не дозволяти.
Цікаво, що більшість тут ходить з найновішими айфонами, але взимку компослуги для родини щомісяця вартують, як половина айфона. Фарбування + стрижка в майстра середнього сегмента у скромній перукарні — щонайменше $400. Два такі візити в салон — і можна заплатити місячну оренду кімнати, або полетіти на Кубу, або купити 13-й айфон.
Щодо подорожей, то це певна розкіш і для канадців.
Щодо подорожей, то це певна розкіш і для канадців.
Чотиригодинна мандрівка потягом із Торонто в Оттаву — $70. А ще тут далеко не європейське розуміння лоукостів: якщо Європою злітаєш і за €10 в один бік, то Канадою, з Торонто до Ванкуверу, — від $200.
Знайдеш квиток на літак за $120? Це вже чимала удача!
Знайдеш квиток на літак за $120? Це вже чимала удача!
Бюджетніше літати на Кариби, ніж Канадою.
Якщо говорити про глобальні витрати, як-от житло, освіта, авто, то, наприклад, досвідчені спеціалісти після сорока досі платять кредит за освіту і не мають власного житла.
Буває, що і після 50 досі орендують тільки кімнату.
Власне канадці нерідко кажуть, що дитсадок, добра школа, університет — це для них дуже дорого і нерідко за добрячі кредити.
Відтак працюють преважно задля рахунків.
Відтак працюють преважно задля рахунків.
До речі, хоч тут безліч соціальних виплат для безробітних, але старшим людям не варто покладатися на одну пенсію.
З іншого боку, говорять, що кожен у Канаді може заробити на житло і машину, але не більше. При цьому має потужно працювати й витримувати чималу конкуренцію на ринку.
До речі, нещодавно я розповідала тобі про Ольгу Шиленко — її життя в Польщі, Данії та Бельгії.