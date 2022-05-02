Українці за кордоном під час війни. Ольга Шиленко розповіла про життя в Польщі, Данії та Бельгії

Ми підготували для тебе пʼять історій про українських біженців у різних країнах.

Пишемо про їхнє нове життя, побут і людей навколо, про допомогу держави та волонтерів, про роботу, школу чи садок для дітей.

Про ситуації, що неймовірно вразили. Про все.

Перші чотири розповіді — про харківʼянку Аліну й ужгородку Ірину в Німеччині, Дарію з Херсона, яка тепер в Італії, і про Олександру з Києва, яка наразі осіла в Румунії.

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Нова розповідь — про киянку Ольгу Шиленко та її синів-близнюків Демʼяна і Матвія, їм по вісім років. Жінка продовжує працювати онлайн в українському бюро французької інформаційної агенції Agence France-Presse.

Сімʼя вже в третій країні після початку війни, повсюди в них було в кого зупинитися. Мама немов відчувала і ще 23 лютого зібрала речі й купила квитки до Львова.

Зрештою, з розумінням ситуації, 26 лютого Оля з хлопчиками опинилися в польському Кракові, в білоруській родині.

— Ми 55 годин їхали в автобусі, з пригодами, я посивіла за цю всю дорогу. На автобусній станції в Кракові підбігали люди з водою, їжею, починали плакати, обіймати, зараз згадую це — і в мене сльози.

У Кракові пробули пʼять днів, маючи квитки на літак до Данії. В Польщі Ольга встигла попрацювати для AFP.

Згодом полетіли до Данії, де провели сім днів у знайомих.

Далі Ольга вирішила помандрувати до Бельгії, адже там у неї дуже багато дійсно хороших друзів, як-от в Антверпені мешкає близька подруга Ароша. Жінка написала родині, яку знає зі своїх пʼяти років.

Так співпало, що подруга цієї сімʼї шукала когось із українців з дітьми, щоб запросити до себе додому.

І ось Ольга з Демʼяном та Матвієм уже понад місяць тут, мають свої дві кімнати. Спершу полетіли до німецького Кельна, де їх зустрів хресний хлопчиків і привіз на машині до нового дому. Тут, безумовно, чудово, однак сімʼя водночас розглядає і варіанти оренди.

На третій день у новій країні мама з дітьми пішли до комуни подавати документи. Українці мають право оформити дозвіл на перебування та роботу протягом року, який може бути продовжений на ще 365 днів. Водночас можна мати соцвиплати на дітей — €330 для двох.

Бельгійські документи важливі бодай тому, що до них підвʼязана медична страховка.

Нещодавно Ольга отримала ідентифікаційний номер для себе й дітей. З ним уже можна звертатися в страхову. Жінка ось-ось має отримати картку жителя Бельгії на рік із можливістю продовжити ще на один.

Щодо школи, то було трохи клопотів.

Спершу був варіант навчатися в школі в комуні, в якій офіційна мова — данська. А Ольга знає французьку та англійську.

— І я розумію, що ми не завжди будемо в цій комуні. Наприклад, якщо переїдемо в сусідню комуну чи в Брюссель, то там основна мова — французька.

Та, за збігом обставин, хлопчикам поталанило потрапити в хорошу школу з французькою мовою навчання.

Українську родину запросили на співбесіду, тож запропонували навчатися до кінця року з можливістю продовжити наступного, якщо ситуація в Україні не покращиться.

До речі, Демʼян та Матвій тут швидше стають самостійними, ось вони самі їздять на уроки на шкільному автобусі.

Важливо, що весь цей час Ольга Шиленко продовжує працювати журналісткою, тож своїми матеріалами розповідає про Україну всьому світу.

До речі, нещодавно ми розповідали про киянку Олександру Каленюк, яка наразі осіла в Румунії і в захваті від цієї країни та людей.