Украинцы за границей во время войны. Ольга Шиленко рассказала о жизни в Польше, Дании и Бельгии

Мы подготовили для тебя пять историй об украинских беженцах в разных странах.

Пишем об их новой жизни, быте и людях вокруг, о помощи государства и волонтеров, о работе, школе либо садике для детей.

О невероятно поразивших ситуациях. Обо всем.

Первые четыре рассказа — о харьковчанке Алине и ужгородке Ирине в Германии, Дарии из Херсона, которая теперь в Италии, и об Александре из Киева, которая сейчас осела в Румынии.

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Новый рассказ — о киевлянке Ольге Шиленко и ее сыновьях-близнецах Демьяне и Матвее, им по восемь лет. Женщина продолжает работать онлайн в украинском бюро французского информационного агентства Agence France-Presse.

Семья уже в третьей стране после начала войны, повсюду у них было у кого остановиться. Мама словно чувствовала и еще 23 февраля собрала вещи и купила билеты во Львов.

В конце концов, с пониманием ситуации, 26 февраля Оля с мальчиками оказались в польском Кракове, в белорусской семье.

— Мы 55 часов ехали в автобусе, с приключениями, я поседела за всю эту дорогу. На автобусной станции в Кракове подбегали люди с водой, едой, начинали плакать, обнимать, сейчас вспоминаю это — и у меня слезы.

В Кракове пробыли пять дней, имея билеты на самолет в Данию. В Польше Ольга успела поработать для AFP.

Впоследствии полетели в Данию, где провели семь дней у знакомых.

Дальше Ольга решила отправиться в Бельгию, ведь там у нее множество действительно хороших друзей, например, в Антверпене живет близкая подруга Ароша. Женщина написала семье, которую знает еще со своих пяти лет.

Так совпало, что подруга этой семьи искала кого-нибудь из украинцев с детьми, чтобы пригласить к себе домой.

И вот Ольга с Демьяном и Матвеем уже больше месяца здесь, имеют свои две комнаты. Сначала полетели в немецкий Кельн, где их встретил крестный мальчиков и привез на машине в новый дом. Здесь, безусловно, прекрасно, однако семья одновременно рассматривает и варианты аренды.

На третий день в новой стране мама с детьми пошли в коммуну подавать документы. Украинцы имеют право оформить разрешение на пребывание и работу в течение года, которое может быть продлено еще на 365 дней. В то же время можно получать соцвыплаты на детей — €330 на двоих.

Бельгийские документы важны хотя бы потому, что к ним подвязана медицинская страховка.

Недавно Ольга получила идентификационный номер для себя и детей. С ним можно обращаться в страховую. Женщина вот-вот должна получить карточку жителя Бельгии на год с возможностью продлить еще один.

Что касается школы, то было немного хлопот.

Поначалу был вариант учиться в школе в коммуне, в которой официальный язык — датский. А Ольга знает французский и английский.

— И я понимаю, что мы не всегда будем в этой коммуне. Например, если переедем в соседнюю коммуну или в Брюссель, где основной язык — французский.

Но, по стечению обстоятельств, мальчикам повезло попасть в хорошую школу с обучением на французским языке.

Украинскую семью пригласили на собеседование, в итоге предложили учиться до конца года с возможностью продолжить в следующем, если ситуация в Украине не улучшится.

Кстати, Демьян и Матвей здесь быстрее становятся самостоятельными, вот они сами ездят на уроки на школьном автобусе.

Важно, что все это время Ольга Шиленко продолжает работать журналисткой и своими материалами рассказывает об Украине всему миру.

Кстати, недавно мы рассказывали о киевлянке Александре Каленюк, которая осела в Румынии и в восторге от этой страны и людей.