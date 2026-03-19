Рейтинг найщасливіших країн світу 2026: яке місце займає Україна

Оприлюднено результати щорічного дослідження World Happiness Report, яке оцінює рівень добробуту в понад 130 країнах. Цьогорічний звіт став особливим: він зафіксував стрімке зближення рівнів задоволеності життям у Європі, несподіваний злет Латинської Америки та тривожні тенденції серед підлітків у найбагатших країнах.

Хто стала найщасливіша країна світу та які держави увійшли до ТОП-10

Скандинавські країни традиційно залишаються на вершині списку. Вже котрий рік поспіль Фінляндія підтверджує статус найщасливіша країна світу завдяки високому рівню довіри в суспільстві, соціальній підтримці та безпеці.

Проте перша десятка зазнала певних змін. Головною сенсацією став злет Коста-Рики, яка посіла четверту сходинку — це найвищий результат для латиноамериканських країн за всю історію.

ТОП-10 рейтингу 2026 року:

Фінляндія;

Ісландія та Данія;

Коста-Рика;

Швеція;

Норвегія;

Нідерланди Ізраїль;

Люксембург;

Швейцарія.

Оновлений рейтинг найщасливіших країн світу 2026: головні тренди

Аналіз даних з 2006 по 2026 рік показує цікавий феномен: країни Центральної та Східної Європи демонструють найбільший приріст щастя. Уряди цих держав поступово забезпечують рівень стабільності, що дозволяє їм конкурувати із західними сусідами.

Водночас у США, Канаді та Західній Європі зафіксовано провал добробуту серед молоді. Дослідники пов’язують це з надмірним використанням соціальних мереж та алгоритмічними стрічками, які провокують стрес. Ті, хто проводить онлайн понад 7 годин на добу, оцінюють своє життя на повний бал нижче, ніж помірні користувачі.

Україна в рейтингу найщасливіших країн світу: вплив війни та солідарності

Попри надважкі випробування, Україна в рейтингу найщасливіших країн світу демонструє неабияку стійкість. Хоча загальний рівень задоволеності життям у країнах, що перебувають у зоні активних конфліктів, зазвичай падає більше ніж на один пункт, українське суспільство тримається завдяки високій взаємодопомозі та вірі у майбутнє.

То яке місце займає Україна в рейтингу найщасливіших країн світу сьогодні? Наразі наша країна перебуває в нижній частині другої сотні (традиційно між 100 та 110 місцями), проте дослідники відзначають, що показник соціальної підтримки та доброзичливості в Україні є значно вищим за середній.

Розглядаючи рейтинг найщасливіших країн, яке місце займає Україна, варто враховувати, що оцінка базується на середніх показниках за останні три роки. Очікувано, що в умовах затяжної війни показники оцінки життя залишаються під тиском, проте Україна випереджає багато країн, де панує глибока бідність та стагнація.

