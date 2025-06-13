Світовий рейтинг довголіття: де живуть найдовше та яке місце посіла Україна

Довго жити й не тужити — чи можливо це? Щодо останнього ми не певні, однак тренд на довге життя стає все популярнішим. Стабільно із 1900-их років середня тривалість життя людини збільшується у більшості країн. Якщо на початку 20 століття середня тривалість життя сягала всього 32 роки, то вже у 1950-их цей показник зріс на близько 30 років!

За даними Worldometers, нині середня тривалість життя жінок становить 76,2 року, а чоловіків — 70,9.

У якій країні світу люди живуть найдовше і яке місце у рейтингу посідає Україна? Детальніше про це, розповідаємо далі у матеріалі.

Рейтинг тривалості життя у країнах світу

Згідно з дослідженням Worldometers, між лідерами та аутсайдерами щодо довголіття є розрив у десятки років. Традиційно, більша тривалість життя у країнах, де розвинені медицина та соціальне життя.

Окрім цього, жінки живуть довше за чоловіків.

У трійку лідерів увійшли країни Східного Сонця, “азійських тигрів” та з високим рівнем задоволеністю життя, про що свідчили інші дослідження.

Японія (очікувана тривалість життя — 85 років); Південна Корея (очікувана тривалість життя — 84,5 року); Французька Полінезія (очікувана тривалість життя — 84,3 року); Швейцарія; Австралія; Італія; Сінгапур; Іспанія; Реюньйон; Мальта; Норвегія; Франція; Швеція; Макао; ОАЕ.

Серед аутсайдерів рейтингу — країни Африки.

201 місце посідає Нігерія з середньою тривалістю життя 54,7 року: 200 — Чад з 55,4 року та 199 місце — Південний Судан із середньою тривалістю життя близько 57,8 року.

Рейтинг тривалості життя в Україні

Україна посіла 99 місце у світовому рейтингу тривалості життя. В нас ця позначка становить 74,9 року.

З 1950 року цей показник зріс на 14 років: 75 років тому він становив 61. Очікувана тривалість життя тих дітей, які народяться у 2025-му, становитиме 74,9 року. Жінки проживуть 79,5 року, чоловіки — 70. На місце у рейтингу вплинув показник смертності, який є одним із високих у світі й утричі перевищує народжуваність: на це впливає війна.

Випередив нас Вʼєтнам (74,9), а позаду — Грузія (74,8)

Зважаючи на географію, можна зробити висновок, що секретом довголіття володіють жителі так званих блакитних зон. Чому люди у цьому регіоні живуть найдовше і до чого тут їжа — розповідали в іншому матеріалі.

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