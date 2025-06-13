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Мировой рейтинг долголетия: где живут дольше всего и какое место заняла Украина

Виктория Мельник, журналист сайта 13 июня 2025, 14:00
рейтинг стран по продолжительности жизни
Фото Pexels

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