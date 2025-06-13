Мировой рейтинг долголетия: где живут дольше всего и какое место заняла Украина

Долго жить и не тужить — возможно ли это? Относительно последнего мы не уверены, однако тренд на долгую жизнь становится все более популярным. Стабильно с 1900-х годов средняя продолжительность жизни человека увеличивается в большинстве стран. Если в начале 20 века средняя продолжительность жизни достигала всего 32 года, то уже в 1950-х этот показатель вырос на около 30 лет!

По данным Worldometers, средняя продолжительность жизни женщин составляет 76,2 года, а мужчин — 70,9.

В какой стране мира люди живут дольше всего и какое место в рейтинге занимает Украина? Детальнее об этом, рассказываем дальше в материале.

Рейтинг продолжительности жизни в странах мира

Согласно исследованию Worldometers, между лидерами и аутсайдерами среди долголетия есть разрыв в десятки лет. Традиционно большая продолжительность жизни в странах, где развиты медицина и социальная жизнь.

Кроме этого, женщины живут дольше мужчин.

В тройку лидеров вошли страны Восточного Солнца, “азиатских тигров” и с высоким уровнем удовлетворенности жизни, о чем свидетельствовали другие исследования.

Япония (ожидаемая продолжительность жизни — 85 лет); Южная Корея (ожидаемая продолжительность жизни — 84,5 года); Французская Полинезия (ожидаемая продолжительность жизни — 84,3 года); Швейцария; Австралия; Италия; Сингапур; Испания; Реюньон; Мальта; Норвегия; Франция; Швеция; Макао; ОАЭ.

Среди аутсайдеров рейтинга — страны Африки.

201 место занимает Нигерия со средней продолжительностью жизни 54,7 года: 200 — Чад с 55,4 года и 199 место — Южный Судан со средней продолжительностью жизни около 57,8 года.

Рейтинг продолжительности жизни в Украине

Украина заняла 99 место в мировом рейтинге продолжительности жизни. У нас эта отметка составляет 74,9 лет.

С 1950 года этот показатель вырос на 14 лет: 75 лет назад он составил 61. Ожидаемая продолжительность жизни детей, которые родятся в 2025, составит 74,9 года. Женщины проживут 79,5 года, мужчины — 70. На место в рейтинге повлиял показатель смертности, который является одним из самых высоких в мире и втрое превышает рождаемость: на это влияет война.

Опередил нас Вьетнам (74,9), а позади — Грузия (74,8)

Учитывая географию, можно заключить, что секретом долголетия владеют жители так называемых голубых зон. Почему люди в этом регионе живут дольше и при чем здесь еда — рассказывали в другом материале.

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